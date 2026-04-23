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El expresidente filipino Duterte enfrentará juicio por cargos de crímenes de lesa humanidad

LA HAYA (AP) — Los jueces de la Corte Penal Internacional confirmaron el jueves los cargos por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte por las mortales campañas antidroga que presuntamente supervisó mientras estuvo en cargos de autoridad.

Un panel de tres jueces determinó por unanimidad que existían “motivos sustanciales” para creer que el exmandatario era responsable de decenas de asesinatos, primero como alcalde de la ciudad de Davao, en el sur de Filipinas, y posteriormente como presidente.

Duterte, de 80 años, fue arrestado en Filipinas el año pasado y los procedimientos se han retrasado por preocupaciones sobre su salud.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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