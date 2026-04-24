El exdelantero nigeriano Michael Eneramo muere de presunto infarto en un partido. Tenía 40 años

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Eneramo, de 40 años, “pareció haber sufrido un paro cardíaco a los cinco minutos del segundo tiempo del mencionado partido amistoso”, informó la Federación Nigeriana de Fútbol, citando reportes preliminares.

Eneramo disputó toda la primera mitad del encuentro en Ungwan Yelwa, Kaduna, el viernes por la mañana.

“Esto es devastador. En este momento me faltan las palabras”, dijo el secretario general de la NFF, Mohammed Sanusi.

Eneramo disputó 10 partidos con Nigeria después de rechazar la oportunidad de jugar para Túnez, donde tuvo una prolífica carrera a nivel de clubes y consideró aceptar la ciudadanía.

Los aficionados del Espérance Sportive de Tunis lo apodaron “El Tanque”, equipo al que ayudó a conquistar “varios títulos”, señaló la NFF. También jugó en Turquía con Sivasspor, Beşiktaş y Başakşehir, entre otros clubes.

Eneramo debutó con Nigeria ante Jamaica en un amistoso en febrero de 2009, y luego anotó su primer gol internacional contra Irlanda en el siguiente partido, tres meses después, también amistoso.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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