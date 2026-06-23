El excampeón olímpico de marcha Alex Schwazer enfrenta una tercera sanción por dopaje

ARCHIVO - Foto del 30 de octubre del 2012, el italiano Alex Schwazer, que compite en marcha, habla con los reporteros al salir del Comité Olímpico Italiano. (AP Foto/Alessandra Tarantino, Archivo) AP

El atleta de 41 años ganó el campeonato alemán de marcha en ruta el 26 de abril con un tiempo récord italiano de poco más de tres horas.

Pero la Agencia Nacional Antidopaje de Alemania anunció que suspendió temporalmente a Schwazer e “inició un procedimiento de gestión de resultados” después de que se detectara la sustancia para aumentar la sangre EPO “tanto en las muestras de orina como en las de sangre del atleta”.

“Soy inocente, pero no voy a volver a defenderme, ya no tengo energía”, afirmó Schwazer en una conferencia de prensa en Bolzano, Italia. “Yo no tomé nada, pero ya no tengo fe en el sistema”.

La EPO fue la misma sustancia por la que Schwazer dio positivo antes de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Admitió haberse dopado y fue sancionado por 45 meses.

Schwazer, que ganó la prueba de 50 kilómetros en los Juegos de Beijing 2008, regresó y se clasificó para los Juegos Olímpicos de 2016, pero se quedó fuera después de que un nuevo análisis de una muestra de dopaje arrojara rastros positivos de esteroides, lo que derivó en una sanción de ocho años al tratarse de su segunda infracción.

Schwazer siempre ha proclamado su inocencia y un tribunal italiano lo absolvió en 2021, al citar pruebas contundentes de que sus muestras de orina fueron alteradas, pero sus apelaciones ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y el tribunal federal suizo fueron rechazadas, y el italiano se vio obligado a cumplir la sanción.

El caso incluso fue tema de una docuserie de Netflix.

En la investigación más reciente, se analizará la muestra B de respaldo, así como una tercera muestra de orina que el exentrenador de Schwazer, Sandro Donati, tuvo permitido conservar.

Normalmente no existe una tercera prueba, pero el abogado de Schwazer, Gerhard Brandstätter, explicó que les concedieron permiso para conservar una.

“El hecho de que pidiéramos una tercera muestra de orina demuestra que no tenemos fe en el sistema; su inocencia está en esa muestra”, añadió Brandstätter.

Si Schwazer vuelve a ser declarado culpable, será sancionado de por vida.

“No sé por qué la tienen conmigo y ya no me interesa averiguarlo. Si investigara, terminaría destruyéndome”, manifestó el atleta.

“Soy inocente y ya no quiero gastar energía en batallas que pueden agotarme psicológicamente. Que hagan lo que quieran, ya no me importa”.

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FUENTE: AP