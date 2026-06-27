El Estanque Reflectante de Washington, que atraía a visitantes, ahora es vigilado por la policía

Se observan letreros colocados en una cerca de malla metálica alrededor del estanque reflectante del Monumento a Lincoln, el viernes 26 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Carolyn Kaster) AP

Turbio. Tranquilo. Maloliente. El telón de fondo de protestas, vigilias, celebraciones e impresionantes fotos del amanecer. Asediado por mosquitos y algas. Escenario para salir a correr. Una parte clave del núcleo monumental cuidadosamente diseñado de la capital del país. El lugar de una escena icónica en “Forrest Gump”.

Una cosa que por lo general no es: una zona policial de vigilancia estricta.

Entrar en él siempre ha sido ilegal, pero, por lo general, lo máximo que podía esperar alguien que se metiera en el agua era que un policía le indicara que saliera.

Pero eso ha cambiado desde que el presidente Donald Trump insistió el fin de semana pasado, sin aportar pruebas, en que los vándalos fueron responsables de los daños en el revestimiento de la piscina, lo que socava sus esfuerzos de renovación tras culpar a presidentes anteriores de ignorar el deterioro. Documentos judiciales presentados esta semana muestran que el Servicio de Parques Nacionales informó a la Policía de Parques de Estados Unidos sobre un incidente del 9 de junio en que un cuchillo afilado o una cuchilla cortó el nuevo revestimiento de la piscina.

Integrantes de la Guardia Nacional y la Policía de Parques han patrullado la explanada alrededor de la piscina. The Associated Press verificó que un hombre fue arrestado luego de tocar la pintura, que ya se estaba desprendiendo. El hombre contó que quería examinar el nuevo recubrimiento; tocó brevemente un trozo que aún estaba adherido y luego lo soltó poco después que un trabajador del parque se lo pidiera. En un momento de esta semana, se vio a cuadrillas colocando más cercas cerca del área, algo que el gobierno atribuyó a los preparativos para las celebraciones del 4 de julio.

A continuación, un vistazo a fotos de cómo las personas han interactuado con el Estanque Reflectante a lo largo de los años.

El escrutinio desmiente el hecho de que el Estanque Reflectante siempre ha resultado atractivo para los visitantes.

Durante la Campaña de los Pobres en 1968, ofreció alivio del calor del verano.

Y durante el frío intenso del invierno, se ha convertido en una improbable pista de patinaje urbana.

Actualmente alberga torres móviles de vigilancia y un aumento de patrullajes a pie de las fuerzas policiales, al tiempo que el zumbido de las nanoburbujas marca el ritmo del aire de junio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP