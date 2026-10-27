El Espanyol despide al técnico Manolo González tras caer en la Copa ante Sestao River

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ARCHIVO — El director técnico del Espanyol, Manolo González, camina por el campo tras el partido de fútbol de la Liga española entre el Barcelona y el Espanyol en Barcelona, España, el 11 de abril de 2026. (Foto AP/Joan Monfort, Archivo) AP

González, de 47 años, ya estaba bajo presión después de que el Espanyol iniciara la temporada con seis derrotas en 10 partidos de liga, lo que lo dejó en el 18.º puesto de La Liga.

La derrota 4-3 en Sestao River, tras la prórroga, resultó ser la gota que colmó el vaso el martes.

“El RCD Espanyol ha decidido poner fin a la etapa de Manolo González como entrenador del club”, señaló el club en un comunicado.

“Ambas partes separan sus caminos tras más de tres temporadas y 107 partidos oficiales al frente del primer equipo, un periodo en el que dejó su huella personal y profesional, tanto en el terreno de juego como en el día a día del equipo”.

González asumió el cargo en marzo de 2024 y condujo al Espanyol directamente al ascenso a la máxima categoría.

Aún no se ha anunciado un sustituto. El próximo partido del Espanyol es el viernes, en Villarreal.

___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP

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