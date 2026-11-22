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Norman Powell (24), de los Bulls de Chicago, se eleva para realizar un tiro ante Bilal Coulibaly (0), de los Wizards de Washington, durante la segunda mitad de un partido de la NBA Cup el viernes 20 de noviembre de 2026 en Chicago. (Foto AP/Paul Beaty) AP

Powell se lesionó en la derrota del viernes por la noche por 98-94 ante Washington. El equipo informó que Powell será evaluado más adelante esta semana.

Powell, de 33 años, promedia 20,8 puntos por partido, la cifra más alta del equipo, en su primera temporada con Chicago. Anotó 16 puntos contra los Wizards atinando 7 de 18 en tiros de campo.

Powell firmó un contrato de dos años con los Bulls en la agencia libre que podría alcanzar hasta 45 millones de dólares. El escolta veterano jugó la temporada pasada con Miami, con un promedio de 21,7 puntos en 58 partidos, y fue seleccionado al Juego de Estrellas por primera vez.

El novato de Chicago Caleb Wilson también se perdió el duelo con Denver. Wilson está trabajando para volver tras sufrir una fractura en la mano derecha.

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FUENTE: AP