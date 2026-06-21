El escolta All-Star de Suns Devin Booker cambia al número 15 en honor a su padre Melvin

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ARCHIVO - Devin Booker, de los Suns de Phoenix, saluda a sus compañeros de equipo durante la presentación previa al tercer juego de la serie de primera ronda de los playoffs del baloncesto de la NBA contra el Thunder de Oklahoma City, el 25 de abril de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin, Archivo) AP

Los Suns difundieron un video el domingo, en el Día del Padre, en el que Melvin y Devin Booker hablan sobre el cambio.

“He estado persiguiendo el 15 toda mi carrera. Siempre ha sido un número familiar. Obviamente (mi papá) lo usó y yo lo veía como el modelo a seguir para el éxito”, comentó Booker.

Booker usó el número 1 durante toda su carrera en la NBA, pero anteriormente llevó el 15 mientras jugó para Estados Unidos y ganó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 2020 y 2024. Es el máximo anotador histórico de los Suns, con 19.520 puntos en temporada regular y playoffs a lo largo de 11 campañas en la NBA.

Melvin Booker fue un escolta estrella en la universidad en Missouri, donde fue seleccionado All-America y Jugador del Año de la Big Eight en 1994.

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FUENTE: AP