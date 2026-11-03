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El equipo Haas deja a Ocon y suma al novato Camara para el Gran Premio de Brasil

SAO PAULO (AP) — Haas prescindió el martes de Esteban Ocon, cuatro días después de reemplazar al piloto francés de F1 en la víspera del Gran Premio de la Ciudad de México.

El piloto francés de Haas, Esteban Ocon, llega para la primera sesión de prácticas del Gran Premio de México de la Fórmula Uno en la Ciudad de México, el viernes 30 de octubre de 2026. (Foto AP/Moisés Castillo)
El piloto francés de Haas, Esteban Ocon, llega para la primera sesión de prácticas del Gran Premio de México de la Fórmula Uno en la Ciudad de México, el viernes 30 de octubre de 2026. (Foto AP/Moisés Castillo) AP

El equipo estadounidense anunció que, para el próximo Gran Premio de Brasil, el novato Rafael Camara, quien ya había firmado para la próxima temporada, tendrá la oportunidad de conducir en casa.

El director del equipo, Ayao Komatsu, manifestó en un comunicado: “Este tipo de decisiones nunca se toman a la ligera, como ocurrió en la Ciudad de México, pero entonces, al igual que ahora, creemos firmemente que es lo mejor de cara al futuro”.

Haas no ofreció detalles específicos sobre la salida de Ocon. En México, fue reemplazado por el japonés Ryo Hirakawa.

Aunque surgieron reportes sobre un altercado físico entre Ocon y Komatsu, el piloto francés negó que hubiera ocurrido algo así.

El comunicado añadió: “Las conversaciones que finalmente se dieron entre el equipo y Esteban siguen siendo un asunto interno, y seguiremos respetando el carácter privado de las situaciones a puerta cerrada”.

Ocon, que ha competido en 198 Grandes Premios desde su debut en 2016, tenía un contrato de un año con Haas.

Solo quedan cuatro carreras en el calendario de la F1.

Ocon declaró el domingo que, si bien no hubo violencia, surgió una diferencia de opinión entre él y el equipo, aunque se negó a dar más detalles.

Hirakawa, que sumó puntos con su décimo puesto en México, no está disponible para conducir en Brasil este fin de semana debido a un compromiso previo con Toyota en el cierre de temporada del Campeonato Mundial de Resistencia la próxima semana, un evento en el que sigue en la pelea por el título de pilotos.

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Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP

FUENTE: AP

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