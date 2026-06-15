El equipo femenino de flag football de EEUU recibe sangre joven antes del Mundial

Esta fotografía, proporcionada por USA Football, muestra a Akemi Higa, jugadora de la selección nacional femenina de flag football, preparándose para lanzar un pase en un campo de entrenamiento de USA Football en Chula Vista, California, el viernes 17 de abril de 2026. (Mina Creamer/USA Football vía AP) AP

Intrigada, Akemi Higa preguntó si podía jugar. Tenía apenas 5 años en ese momento y ya podía lanzar el balón unas 20 yardas.

Después de muchas yardas lanzadas y envíos de anotación, la quarterback de 17 años de Hawaii/Las Vegas forma parte esta temporada de una ola juvenil dentro del proceso de renovación de la selección nacional femenina de Estados Unidos. No es una sorpresa total, dado el auge del fútbol americano bandera y cómo el deporte hará su debut olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028.

Esta semana, en un campamento de entrenamiento en California, Higa intentará asegurarse un lugar en el roster para representar al Team USA en los campeonatos mundiales de fútbol americano bandera de la IFAF en Duesseldorf, Alemania, más adelante en el verano.

“Más gente se está sumando y más gente está mejorando”, comentó Higa, la QB de brazo potente que se dirige a Nevada State University para jugar fútbol americano bandera. “Empiezas joven y creces con el juego, aprendiendo constantemente nuevas formas de jugar”.

La edad promedio (26) del equipo femenino en este campamento es casi dos años menor que incluso hace tres temporadas. Además, hay media docena de jugadoras en el roster menores de 21 años.

Del lado masculino, también hay una inyección de juventud. La edad promedio bajó de 29,4 en 2024 a 28,6 esta temporada, con un par de jugadores de 21 años —el receptor Jorge Cascudo Jr. y el safety Justin McMullen— intentando integrar el equipo para Alemania.

Campamento final para integrar el equipo mundial

El campamento de esta semana sirve como un proceso final de evaluación para reducir el roster de 18 jugadores a una docena. Los equipos masculino y femenino también enfrentarán a Canadá el viernes en Los Ángeles como parte de la Rivalry Series de USA Football.

Integrar el equipo significa una oportunidad de ganar experiencia internacional, algo que solo puede ayudar dentro de dos veranos, cuando el fútbol americano bandera sea protagonista en los Juegos Olímpicos.

“Eso está en el fondo de mi mente”, expresó la receptora/mariscal de campo Maci Joncich, de 20 años, sobre los Juegos de Los Ángeles. “Cada día, todo lo que hago gira en torno a eso. Me despierto y si pienso: ‘¿Sabes qué? Hoy no tengo muchas ganas de salir a correr. No tengo muchas ganas de entrenar’. En el fondo de mi mente es como: ‘¿Quieres ser olímpica?’”.

Exuberancia juvenil

Higa está en la pelea por el puesto de QB después de que Vanita Krouch, de 45 años, no entrara en el roster de 18 personas. Krouch, una figura dominante del fútbol americano bandera femenino, ha estado lidiando con un problema de rodilla. Publicó en Instagram: “Simple y llanamente, me superaron en estos últimos dos campamentos de entrenamiento, y las mujeres seleccionadas se ganaron sus lugares”.

Esta Generación Z ciertamente conoce sus X y O.

Higa creció jugando en la isla hawaiana de Oahu. Su familia se mudó a Las Vegas en 2022 para aprovechar la creciente popularidad del deporte. Higa y su hermana gemela, Akiko, receptora, han sido estrellas desde entonces. A lo largo de su carrera en Desert Oasis High School, Akemi Higa lanzó para 22.476 yardas y 371 TD. Higa, Joncich y Valentina Fanetti, una joven de 21 años de Nueva Jersey, son tres de las QB que compiten por un lugar.

“Es una locura ver cuánto ha crecido el deporte”, manifestó Higa, “y cuántas chicas están interesadas en él”.

El flag femenino se acerca al estatus de campeonato de la NCAA

Más de 68.800 chicas jugaron fútbol americano bandera en la preparatoria en 2024, lo que representó un aumento del 60% respecto al año anterior, según una encuesta de la National Federation of State High School Associations.

Además, el fútbol americano bandera femenino va camino de obtener estatus de campeonato de la NCAA. Si todo sale según lo previsto, podría disputarse un partido por el título en la primavera, antes de que el deporte haga su debut olímpico.

Últimamente, algunos nombres importantes (Mark Cuban, Aaron Rodgers) han realizado inversiones filantrópicas en USA Football para apoyar el juego femenino. La NFL también está promoviendo el deporte.

Se está descubriendo talento en todas partes y en distintos deportes. Joncich jugó baloncesto, fútbol y tenis mientras crecía antes de pasarse al fútbol americano bandera. Forma parte del programa de USA Football desde 2022.

Joncich firmó recientemente con Cal Poly después de jugar fútbol americano bandera para el equipo de club de la University of Florida. ¿Uno de sus mejores recuerdos allí? Una mamá que se comunicó para decirle que su hija estaba haciendo un proyecto escolar sobre Joncich.

“Le envié una de mis camisetas”, contó Joncich. “Esto me inspira a hacerlo mejor y me inspira a hacer más cosas”.

El lado masculino también es más joven

El roster también tiene un aspecto juvenil del lado masculino. Cascudo y McMullen intentan entrar en un equipo cuyo jugador de mayor edad es el quarterback Darrell “Housh” Doucette III, de 36 años.

Cascudo ha estado cerca del deporte desde hace mucho tiempo gracias a su padre, Jorge, una leyenda del fútbol americano bandera y ahora entrenador de la selección nacional masculina.

“Al crecer en Miami, lo único que escuchas es: ‘Tu papá es el GOAT. Tu papá es el Tom Brady del flag’”, relató Cascudo. “De chico, no sabía qué significaba eso. Al hacerme mayor, empecé a verlo.

“Es increíble ver cómo el deporte está creciendo tan rápido”.

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FUENTE: AP