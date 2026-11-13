El embajador: las conexiones alemanas del receptor de Lions Amon-Ra St. Brown son profundas

El receptor abierto de los Lions de Detroit, Amon-Ra St. Brown (14), llega para una práctica de fútbol americano de la NFL en Múnich, Alemania, el viernes 13 de noviembre de 2026. (Foto AP/Lennart Preiss) AP

El jugador de entonces 15 años saltó y realizó la recepción.

“El esquinero cayó sobre su trasero. Amon, en la banda, pudo caminar hasta la zona de anotación”, recordó Weinreich en una entrevista con The Associated Press. “Se podía ver que era un jugador especial”.

St. Brown regresó a Alemania esta semana no solo como un receptor estrella de los Lions de Detroit, sino también como un embajador de alto perfil de la NFL en un importante mercado internacional. Los Lions se enfrentan a los Patriots de Nueva Inglaterra el domingo en Múnich.

St. Brown, cuya madre es alemana, creció en California, pero él y sus dos hermanos mayores pasaron muchos veranos visitando a sus abuelos maternos en Leverkusen.

“Estoy deseando que llegue el partido. De verdad, sinceramente, es un sueño hecho realidad”, manifestó St. Brown el viernes durante una concurrida conferencia de prensa en el campus del Bayern Múnich. “Ni siquiera he jugado el partido todavía y se siente increíble: el cariño, el apoyo, la energía”.

St. Brown, que habla alemán con fluidez, respondió preguntas tanto en alemán como en inglés. Le preguntaron en alemán si usaría un baile folclórico tradicional bávaro llamado “schuhplattler” como celebración de touchdown. Contestó que aún no ha tomado ninguna decisión.

Antes había dicho que quiere compartir con sus compañeros algo de schnitzel, chucrut, currywurst y “pommes mit mayonnaise”.

El viernes, St. Brown señaló que lo han acribillado a preguntas sus compañeros de equipo.

“En este punto, soy como un Google Translate personal para ellos”, bromeó. “Más o menos les estoy enseñando sobre la cultura”.

El partido del domingo será el sexto enfrentamiento de temporada regular en Alemania, un mercado clave para la NFL en su agresivo impulso internacional.

“Para nosotros, es la combinación perfecta que él juegue aquí en Alemania esta semana”, comentó a la AP Alexander Steinforth, director general de NFL Alemania.

Antes, jugadores alemanes han destacado en la NFL, en particular con los Patriots. El liniero ofensivo Sebastian Vollmer fue campeón del Super Bowl en dos ocasiones protegiendo a Tom Brady. Jakob Johnson, oriundo de Stuttgart, recibió elogios de Bill Belichick durante su etapa en Foxborough.

St. Brown, de 27 años, ofrece un perfil distinto: un estadounidense que también es alemán y que realiza jugadas dignas de los resúmenes. Seleccionado por los Lions en la cuarta ronda del draft de 2021, St. Brown ha superado las 1.000 yardas por recepción durante cuatro temporadas consecutivas.

“Él es el embajador que está impulsando el fútbol americano de la NFL aquí”, afirmó Steinforth. “Está muy involucrado en cómo se está posicionando actualmente el juego desde una perspectiva de marketing. Así que es fantástico tenerlo en el mercado”.

Un clip reciente de St. Brown haciendo una entrevista en alemán para RTL supera los 3 millones de visualizaciones en Instagram.

St. Brown dijo que asume con gusto su papel como embajador del deporte. Organiza campamentos de verano en Alemania.

“Los niños están entusiasmados por ir, entienden las reglas, conocen a los equipos, conocen a los jugadores. El deporte ha crecido muchísimo”, expresó.

“Siento que es mi deber, especialmente aquí en Alemania, ayudar a que el juego crezca”.

La camiseta más vendida en Alemania

La camiseta de St. Brown es la más vendida en Alemania esta temporada, informó la NFL. El receptor de Seattle Jaxon Smith-Njigba es segundo, seguido por Josh Allen, Drake Maye y Jordan Love.

“Su estilo de juego: es ágil y no tan tosco”, dijo el aficionado local Alex Miklos en la tienda temporal de mercancía de los Lions en la zona del casco antiguo de Múnich.

Las camisetas de juego en talla de adulto —de St. Brown, Jared Goff y Aidan Hutchinson— tenían un precio de 125 euros (138 dólares).

Miklos, quien se interesó por el fútbol americano hace apenas unos años, añadió: “Me gusta el paro de cabeza”. St. Brown hizo un paro de cabeza sin manos después de anotar un touchdown contra los Packers en 2024.

Torneo Sub-19 en Dresde

St. Brown y uno de sus hermanos, Osiris, se habían incorporado a la selección alemana Sub-19 para el torneo de 2015 en Dresde. Equanimeous St. Brown, el mayor de los tres hermanos, no participó porque ya había firmado para jugar con Notre Dame, explicó Weinreich.

“Aportaron intensidad. Se exigían con un estándar diferente”, señaló Weinreich, quien ahora ayuda a cubrir la NFL para la cadena alemana RTL. “Nos dieron una ventaja con su competitividad”.

Alemania venció a Francia en semifinales, pero perdió ante Austria en la final.

“Creo que eso todavía le pesa a Amon hasta el día de hoy”, dijo Weinreich.

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FUENTE: AP