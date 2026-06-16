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El ejército británico investiga si buque ruso disparó tiros de advertencia a un yate

LONDRES (AP) — El ejército británico está investigando un informe según el cual un buque de guerra ruso disparó tiros de advertencia contra un yate en el canal de la Mancha.

El Ministerio de Defensa manifestó el martes: “Estamos investigando informes sobre un incidente en el canal”.

Esto ocurre después de que un yate registrado en el Reino Unido afirmó que un buque de la Armada rusa le disparó a unos 32 kilómetros (20 millas) al sur de la isla Wight, fuera de las aguas territoriales británicas.

No hubo informes de heridos ni de daños al yate.

El buque de la Marina Real HMS Mersey estaba monitoreando al navío ruso en ese momento.

Hace dos días, fuerzas británicas armadas abordaron y detuvieron en el canal de la Mancha un petrolero sancionado sospechoso de formar parte de la “flota fantasma” rusa. Las autoridades no han vinculado ambos hechos.

Al capitán del barco, un ciudadano indio acusado de transportar petróleo ruso en violación de las sanciones internacionales por la guerra de Moscú en Ucrania, se le ordenó permanecer detenido en prisión tras comparecer el martes ante un tribunal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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