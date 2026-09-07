El documentalista Alex Gibney sobre el poder y la influencia de Elon Musk

Con una duración de casi cuatro horas, “Musk” tendrá su estreno mundial esta semana en el Festival de Cine de Venecia. Es una de las películas más esperadas del festival y del año; Bleecker Street la estrenará en salas en octubre.

Gibney habló con The Associated Press sobre desmontar el mito de Musk, sus revelaciones sobre su poder y su apoyo al presidente Donald Trump.

GIBNEY: Varias personas se me acercaron hace unos años, en realidad a principios de 2023, y me dijeron: ¿Te gustaría hacer una película sobre él? Al principio no estaba seguro, pero un muy buen amigo mío me convenció de que era una buena idea porque sería un retrato de una especie de poder del siglo XXI. Y con eso, me metí de lleno.

GIBNEY: En cierto modo, es una historia sencilla con muchos detalles complicados. Creo que la fuente de su poder proviene de, ¿cómo decirlo?, (grosería). Es decir, su capacidad de hablar con confianza sobre el futuro de maneras que convencen a la gente de invertir en sus empresas. En realidad, es un futuro que rara vez está en sintonía con los hechos o las pruebas o con cualquier posibilidad, por remota que sea. Así que eso fue realmente lo que descubrí. Eso y el hecho de que creo que su genialidad, si es que hay una genialidad, es que no es un inventor, es un inversor. Su genialidad es inflar las acciones.

La otra cosa que descubrí fue que las razones para acercarse a Trump fueron tanto una ruptura con el pasado —la gente mira la forma en que fue idolatrado por muchas personas de lo que se podría llamar la izquierda, o por quienes lo consideraban una especie de salvador del clima por lo que hacía con Tesla—. Muchos se preguntaron por esa transición. Descubrí dos cosas. Una es que, en cierto modo, fue una transición predecible porque va adonde está el dinero del gobierno federal.

Pero la otra razón es que sus empresas enfrentaban una enorme cantidad de investigaciones federales. Y, de hecho, Tesla estaba bajo investigación penal. Y a partir de ese caso, había una buena probabilidad de que, bajo una administración de (Kamala) Harris, pudiera ir a prisión. Bromeó con eso en el programa de Tucker Carlson. Creo que esos fueron dos motivadores clave que al principio subestimé. Mucha gente lo atribuyó al “virus mental woke”. Después de investigar un poco, yo no lo vi así.

AP: Has cubierto antes a personas y empresas poderosas en tus películas. ¿Algo se compara con esto?

GIBNEY: Nada se compara con esto en términos del alcance de su poder. Lo interesante de Musk es que no es tanto algo nuevo como vino viejo en una botella nueva. Y Musk, creo, al igual que algunos de los personajes a los que he seguido en el pasado, padece lo que algunas personas llaman corrupción por causa noble. Es decir, empiezas a creer en una causa. Y en el caso de Musk, era convertirnos en una especie multiplanetaria y también guiarnos hacia un mundo ambiental más sostenible. Y como estás alineado con esas causas importantes, valiosas y buenas, cualquier cosa que hagas al servicio de esas causas está bien. Y, en última instancia, eso te lleva a la corrupción.

En cierto modo, Musk no es tan distinto de los tipos de Enron. No es tan distinto de Elizabeth Holmes en la manera en que torció la verdad para servir a sus impulsos.

La gran diferencia con Musk es que tiene empresas (SpaceX y Tesla) que cuentan con una gran cantidad de ingenieros y líderes ejecutivos muy calificados.

AP: Hubo el famoso intercambio en redes sociales en el que Musk calificó la película de “artículo difamatorio” y tú respondiste: “¿Cómo lo sabrías?”. ¿Abordas tus películas dispuesto a que se cuestionen tus suposiciones? ¿Hubo sesgo?

GIBNEY: ¿Qué era lo que solía decir el físico Richard Feynman? Es bueno tener la mente abierta, pero no tan abierta como para que se te caiga el cerebro. Siempre hay sesgo, pero siempre estoy dispuesto a que se cuestionen mis suposiciones. Empecé como una especie de admirador y fui honesto en mi deseo de querer hablar con él, pero al final él no quiso hablar conmigo. Entonces empiezas a escarbar en los hechos y los sigues adonde te lleven. Y adonde me llevaron a mí fue a un lugar que, diría yo, derribó el mito de Elon Musk como una especie de Leonardo da Vinci moderno.

AP: ¿Intentó interferir?

GIBNEY: En realidad no, salvo en la medida en que la gente tenía muchísimo miedo de hablar conmigo oficialmente, o al menos ante cámara. Estaban simplemente aterrorizados de Elon. Y eran personas de sus empresas. Eran personas que lo conocían bien. Eran simpatizantes y críticos.

Mucha gente cercana a él que lo admiraba decía: “No puedo hablar contigo a menos que tenga el permiso de Elon”. Pensé: guau, para alguien tan grande y poderoso, eso parece terriblemente débil.

AP: Cuando le dije a la gente que iba a haber un documental de Elon Musk de casi cuatro horas, la primera pregunta fue: “¿Lo hizo sobre sí mismo?”

GIBNEY: Este documental probablemente no comparte tanto con el documental de Melania.

Una de las cosas que diría sobre la película es que es un tema oscuro y peligroso, pero la película en sí es un viaje divertido.

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FUENTE: AP