El discreto debut de Waddle en Denver acaba con 138 yardas en remontada 20-13 de Broncos ante Jags

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Jonah Coleman, centro, de los Broncos de Denver, brinca dentro de la zona de anotación para anotar un touchdown contra los Jaguars de Jacksonville en la segunda mitad del partido de la NFL, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Tras atrapar apenas un pase para 2 yardas en su debut con Denver, Waddle terminó con ocho recepciones para 138 yardas, y la carrera de touchdown de 3 yardas de Coleman a mitad del cuarto periodo coronó una arremetida de 17-0 de los Broncos después de que habían quedado abajo 13-3 al inicio del tercer cuarto.

Después de permitir un gol de campo para abrir la segunda mitad, los Broncos (1-1) respondieron con un gol de campo, un pase de touchdown de 7 yardas de Bo Nix a Nate Adkins y el primer TD en la carrera de Coleman, que llegó con 7:21 por jugarse después de que el titular J.K. Dobbins salió por una lesión en el tendón de la corva.

Los Jaguars (1-1), que habían ganado sus nueve partidos anteriores de temporada regular por un margen combinado de 177 puntos, incluida una victoria 34-20 en Denver el diciembre pasado, despejaron en su siguiente posesión y los Broncos consumieron los últimos 4:41 del reloj del partido con Coleman corriendo seis veces para 33 yardas.

Trevor Lawrence condujo a Jacksonville en tres series anotadoras mientras los Jaguars construían una ventaja de 13-3 con la carrera de touchdown de 1 yarda de Bhayshul Tuten y dos goles de campo de Cam Little, desde 44 y 23 yardas.

Little falló desviado a la izquierda un intento de 54 yardas en el cuarto periodo, antes de la serie de touchdown con la que Denver tomó la delantera.

Los Broncos ajustaron su defensa después de fallar la enorme cifra de 28 tacleadas en su derrota de inicio de temporada en Kansas City seis días antes, y por fin lograron poner el balón en manos de Waddle.

Los Broncos arrancaron lento, al no poder llevar el balón a la zona de anotación después de la recepción de 49 yardas de Waddle en la yarda 1 en la primera mitad, y conformarse en su lugar con el gol de campo de 20 yardas de Wil Lutz. Y Nix fue interceptado en la zona de anotación por Jourdan Lewis, lo que derivó en el gol de campo de 44 yardas de Little cuando expiraba el tiempo, para darle a Jacksonville una ventaja de 10-3 al descanso. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP