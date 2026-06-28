El dinero no compra el éxito en el Mundial para países del Golfo Pérsico como Arabia Saudí y Qatar

Garry Rodrigues, de Cabo Verde, trata de consolar a Abdulelah Alamri, de Arabi Saudí, después de un empate en el Mundial, el viernes 26 de junio de 2026 en Houston (AP Foto/Eric Gay) AP

El dinero no compra la felicidad... ni el éxito en el mayor escenario de este deporte.

Terminó última en un grupo que incluía al diminuto Cabo Verde, la tercera nación más pequeña que ha competido alguna vez en este escenario y que avanzó por primera vez a las rondas de eliminación directa.

Al fichar a figuras como Cristiano Ronaldo, Neymar y Karim Benzema como parte de una espectacular campaña de contratación en los últimos años, Arabia Saudí ha sido un gran factor de disrupción en el fútbol de clubes. Pero en el plano de selecciones todavía le queda mucho camino por recorrer, a ocho años de que sea anfitriona del Mundial de 2034.

Qatar, anfitrión hace cuatro años, también va de regreso a casa luego de apenas tres partidos. Lo mismo ocurre con las otras naciones del Golfo Pérsico, como Irán e Irak. En comparación con el éxito de los equipos africanos en este Mundial —nueve de 10 avanzaron a dieciseisavos de final—, las naciones del Golfo están teniendo enormes dificultades para dejar huella.

Un empate sin goles ante Cabo Verde acabó con las esperanzas de Arabia Saudí, de avanzar desde la fase de grupos por primera vez desde 1994.

“No fue lo que queríamos porque, al jugar un partido así contra un equipo que está más o menos a nuestro nivel, nuestro rendimiento no fue bueno", reconoció el técnico Georgios Donis. "Así que esto genera preocupación”.

Qatar hizo historia al conseguir su primer punto en un Mundial, con un gol en los minutos finales que significó el empate contra Suiza. Pero sufrió otra eliminación temprana y decepcionante.

Cuatro años antes quedó eliminado matemáticamente después de disputar apenas dos duelos dentro de su torneo como local en 2022.

"Creo que eso demuestra que al menos fuimos capaces de competir en este tipo de partidos”, comentó Julen Lopetegui quien tomó las riendas de Qatar para esta aventura norteamericana.

El nombramiento de Lopetegui —exentrenador de España y del Real Madrid— es una muestra del tipo de inversión que Qatar ha hecho en busca de mejorar su desempeño en el escenario global. A diferencia de Arabia Saudí, no ha emprendido una campaña tan audaz para atraer a estrellas veteranas de Europa a su liga nacional.

A pesar de tener una población de 3 millones de personas y apenas unos 300.000 ciudadanos nacionales, ha logrado desarrollar suficientes jugadores formados en casa como para ganar Copas Asiáticas consecutivas en los últimos años y afirmar su dominio en una región cuyas potencias tradicionales son más bien Japón y Corea del Sur.

Pero no ha podido trasladar esas actuaciones al Mundial, y una eliminación tan temprana supone una decepción a menos de cuatro años de haber sido anfitrión del torneo y de gastar miles de millones de dólares para construir ocho estadios de última generación.

“Comparas con otros países... por supuesto que sabemos quiénes somos", comentó Lopetegui. "Pero al mismo tiempo creo que éste es un país pequeño, pero con una gran pasión, una gran inversión... tenemos que mejorar cada día y ellos hicieron esto. Miramos al futuro con optimismo, sin duda”.

Todo gira en torno al futuro también para Arabia Saudí, tras ganar el derecho a organizar el Mundial de 2034.

Ha estado en una misión para ejercer influencia en el deporte en todo el mundo, desde comprar al Newcastle de la Liga Premier inglesa hasta lanzar la LIV Golf y albergar combates por títulos mundiales de boxeo y la Fórmula 1.

El Mundial sería su logro más destacado, mientras busca alejarse de su fuerte dependencia del petróleo y explorar otros sectores generadores de ingresos.

Querrá que su selección nacional envíe un mensaje en su torneo como local y, aunque fichajes de superestrellas como Cristiano han hecho más conocida su liga, la esperanza es que también eleven los estándares.

Sin embargo, después de protagonizar una de las mayores sorpresas en la historia de los Mundiales al vencer a la eventual campeona Argentina hace cuatro años, esta vez no hubo un momento destacado: no logró avanzar más allá de la fase de grupos por sexta vez consecutiva.

“Cuando tenemos estas estrellas en la liga árabe, creo que cuanto más competitiva, mejores serán nuestros jugadores", opinó el greco-alemán Donis. "Pero es diferente cuando jugamos por la selección nacional, porque en la selección estas experiencias requieren una cierta mentalidad”.

El enfoque en el desarrollo de talento formado en casa es claro a medida que se acerca 2034.

Los fichajes de estrellas del extranjero se han desacelerado y algunos grandes nombres, incluido Neymar, se han marchado. El director deportivo de la federación de fútbol de Estados Unidos, Matt Crocker, fue atraído para encabezar el desarrollo de talento en Arabia Saudí, y se dice que la inversión en categorías juveniles se ha duplicado en los últimos tres años.

Si bien Arabia Saudí y Qatar han sido disruptores con su repentino gasto masivo, Irán ha competido en Mundiales desde 1978.

Tuvo que lidiar con dificultades de preparación y de viajes tras la guerra con Estados Unidos y se quedó a muy poco de avanzar como uno de los mejores terceros, después de tres empates. En siete participaciones en el Mundial, nunca ha pasado de la fase de grupos.

Lo mismo ocurre con Irak en sus dos participaciones, separadas por 40 años.

En un momento en que un Mundial sobredimensionado de 48 equipos ofrece oportunidades para que selecciones como Cabo Verde y Congo hagan historia, las naciones del Golfo Pérsico todavía esperan su momento.

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FUENTE: AP