El Día de los Solteros, festival de compras en línea de China, registra cifras discretas de ventas

Trabajadores de una empresa de reparto organizan paquetes de clientes en un punto de recogida antes del Día de los Solteros en Beijing, el 28 de octubre de 2026. (AP Foto/Andy Wong) AP

El Día de los Solteros, una campaña emblemática de descuentos similar a las rebajas del Black Friday y el Cyber Monday en Estados Unidos, se centra en el 11 de noviembre, o 11-11, que cae en miércoles. Pero comienza semanas antes y se considera un barómetro de la economía en general.

La plataforma de datos minoristas Syntun indicó que, hasta el 31 de octubre, las ventas acumuladas del festival de este año superaban apenas 1 billón de yuanes (154.000 millones de dólares), una cifra en términos generales similar a la del mismo periodo del año pasado.

Los minoristas han logrado aumentar las ventas principalmente al hacer que el festival dure más: las ventas totales del Día de los Solteros en 2025 alcanzaron un récord de casi 1,7 billones de yuanes (254.000 millones de dólares).

Pero la demanda de los consumidores en China se ha visto contenida, ya que la confianza se resintió por una prolongada caída del sector inmobiliario, entre otros factores. “El optimismo sobre una recuperación de la demanda interna se ha desvanecido. Las mejoras del ánimo han demostrado repetidamente ser de corta duración”, afirmó Max Zenglein, economista sénior para Asia-Pacífico de The Conference Board.

Gigantes del comercio electrónico como Alibaba han recurrido a la inteligencia artificial para intentar que los compradores austeros gasten más. Las plataformas de Alibaba, Taobao y Tmall, por ejemplo, se integraron este año con la IA Qwen de Alibaba incluso antes de que comenzara la campaña, para ayudar con los pedidos de los compradores y las recomendaciones de productos.

Por primera vez, se ofrecen planes de tokens de IA del Día de los Solteros y se promocionan de forma destacada. Este mes, una transmisión en vivo de Li Jiaqi —apodado el “Rey del lápiz labial” tras vender enormes cantidades de labiales— registró ventas aproximadamente equivalentes a 2 billones de tokens en media hora, según medios chinos.

Los consumidores se sienten presionados

Aunque la economía en general sigue creciendo a un ritmo relativamente firme, con una expansión del 4,6% interanual entre enero y septiembre, gran parte de ese impulso provino de un auge de las exportaciones. Las ventas minoristas de bienes de consumo aumentaron apenas un 1,1% frente al mismo periodo del un año anterior.

El enorme mercado interno de China se ha resentido, ya que un desplome inmobiliario de varios años ha hecho que las familias se sientan menos acomodadas. Los precios de la vivienda han bajado alrededor de un 20% o más desde el pico del mercado en 2021, y las ciudades más pequeñas y el mercado secundario han sufrido más.

Aunque los precios de la vivienda parecen estabilizarse en las ciudades más grandes, muchos propietarios no están convencidos de que no vayan a caer más, señaló Andy Rothman, fundador de la firma de asesoría Sinology.

En Foshan, un centro de fabricación de muebles en el sur, Gabby Liang comentó que se siente cauta.

“He estado comprando mucho menos en línea, especialmente cuando se trata de artículos no esenciales", explicó la mujer de 24 años. "Durante el festival del Día de los Solteros del año pasado, compré bastantes productos para el cuidado de la piel. Pero este año espero comprar menos”.

Otros compradores dijeron que están recortando los grandes gastos. Kong Min, residente en Beijing, expresó sobre el Día de los Solteros de este año que “quizá no estoy tan interesada en perseguir marcas famosas o de alta gama como antes”.

Los consumidores chinos de clase media han perdido mucha confianza y, además, muchos de los descuentos ofrecidos durante el festival no son tan buenos como antes, dijo Shaun Rein, director general de China Market Research Group en Shanghai.

Más compradores están experimentando una “fatiga de descuentos”, sostuvo Yaling Jiang, fundadora de ApertureChina, una empresa de investigación de mercado. Los descuentos se ofrecen durante todo el año, por lo que el impulso del Día de los Solteros podría estar reduciéndose, añadió.

“Si miramos lo que era originalmente el Día de los Solteros: un festival de compras en el que la gente solía esperar los mayores descuentos del año", señaló Jiang. "Eso ya no es cierto después de que se extendiera a múltiples plataformas y luego se convirtiera en algo de un mes”.

Liang, que trabaja en ventas de muebles, comentó que productos de alta gama como cámaras y consolas de videojuegos están fuera de la lista este año.

“Estamos atravesando una degradación del consumo”, afirmó. “Incluso la cantidad que ganamos, de alguna manera, también se ha degradado”.

La demanda interna sigue débil mientras las exportaciones se disparan

Liang dijo que los negocios se han estancado conforme los compradores chinos se aprietan el cinturón, pese al aumento de las exportaciones a regiones como Oriente Medio y África.

Las ventas dentro de China se han resentido porque una sobreoferta de muchos productos —desde autos y televisores hasta zapatos y productos electrónicos— ha intensificado la competencia en industrias saturadas, lo que ha llevado a los fabricantes a acelerar su expansión en el extranjero.

Las exportaciones se dispararon un 35% interanual en octubre, impulsadas por artículos de alta tecnología como semiconductores y vehículos eléctricos, y China va camino de superar el récord del año pasado de un superávit comercial de 1,2 billones de dólares.

Pero en el mercado interno, la demanda de artículos de alto valor, como algunos productos de lujo y automóviles, se ha visto especialmente golpeada.

Las ventas de automóviles de pasajeros dentro de China han caído durante la mayor parte de este año, con un descenso de casi el 25% entre enero y septiembre, según datos del sector. Eso se debe en parte a la reducción de los subsidios gubernamentales este año.

Es un contraste marcado con el salto del 71% en las exportaciones de automóviles de pasajeros durante el mismo periodo.

Las compras de bienes de lujo también se han resentido. LVMH, que opera Louis Vuitton, Dior y Fendi, y Kering, cuyas marcas incluyen Gucci, Balenciaga y Saint Laurent, informaron ambas que la demanda de los clientes ha disminuido en China en los últimos meses.

Los líderes chinos llevan años prometiendo impulsar un crecimiento más rápido de la demanda interna. Pero el fuerte crecimiento de las exportaciones ha atenuado el sentido de urgencia para lanzar políticas que ayuden a estimular la economía doméstica, dijeron analistas.

Zenglein afirmó: “Mientras China siga avanzando en sus ambiciones industriales y tecnológicas, los responsables de las políticas tienen pocos incentivos para reequilibrar de manera fundamental la economía hacia la demanda de los hogares”.

Aún hay algunos puntos positivos a medida que cambian los símbolos de estatus

En el comercio minorista, no todas las categorías están sufriendo. Los símbolos de estatus más recientes se relacionan cada vez más con la salud, el estilo de vida y las experiencias.

“No es un caso simple de caída de los artículos de alto valor”, señaló Jacob Cooke, director ejecutivo de la consultora WPIC Marketing + Technologies, con sede en Beijing. Las ventas de artículos relacionados con la salud están funcionando relativamente bien, indicó.

Según datos de WPIC, en los 12 meses que terminaron en septiembre, las ventas en línea de aceite de pescado importado crecieron casi un 43% interanual. Otros suplementos orientados al sueño y a la fortaleza de articulaciones y huesos aumentaron entre un 28% y un 37%.

Cooke prevé cierto crecimiento en las ventas del Día de los Solteros de este año.

Jiang, de ApertureChina, considera que la tendencia definitoria en la cultura de consumo este año es “simplemente vivir la vida”, lo que aleja a la gente de los grandes gestos y devuelve el foco a “las necesidades básicas y la realización interna”.

Aunque muchas familias se están conteniendo, con el desempleo juvenil en torno al 18% y el crecimiento de los ingresos rezagado, el ahorro de los hogares en China sigue siendo enorme. Con una población de 1.400 millones, tiene un potencial de gasto inmenso, aunque las preferencias de los consumidores y los patrones de gasto están cambiando.

La historia del consumo en China no es de debilidad absoluta, según Zenglein, el economista de The Conference Board, sino de una divergencia creciente, con bolsillos de demanda más fuerte pese a un ánimo general apagado.

“Sigue alcanzando para ganarse la vida, pero simplemente no queda mucho extra para darse gustos”, comentó Liang, desde Foshan.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP