El desfile de los Knicks lleva a las calles de Nueva York a aficionados de todas las generaciones

Multitudes llenan las aceras esperando el inicio del desfile de confeti para los Knicks de Nueva York, campeones de la NBA, en Broadway, en el "Cañón de los Héroes" de Nueva York, el jueves 18 de junio de 2026. (Foto AP/Richard Drew) AP

La victoria de los Knicks —tras una sequía de 53 años— ha electrizado a los neoyorquinos. La policía de la ciudad indicó que todas las zonas por donde pasó a lo largo de la ruta estaban llenas menos de tres horas antes del desfile, abarrotadas por miles de aficionados que inundaron el bajo Manhattan.

Aun así, seguían llegando a la zona en metros atestados, tratando de acercarse lo más posible o de encontrar cualquier punto elevado desde el que pudieran echar un vistazo.

Terrell Emerson, un chef que creció en Queens antes de irse de Nueva York, contó que había conducido desde Maryland con su hija Madison, llamada así en honor al estadio de los Knicks, el Madison Square Garden.

Madison, radiante, sostenía un cartel escrito a mano en el que anunciaba que se había saltado su ceremonia de graduación de quinto grado para poder asistir.

Está previsto que el desfile comience a las 10 de la mañana el jueves cerca de Battery Park, en el extremo sur de Manhattan, y avance por Broadway en la ruta flanqueada por rascacielos conocida como el “Cañón de los Héroes”. La procesión terminará en el Ayuntamiento, donde los jugadores recibirán otro homenaje tradicional: las llaves de la ciudad.

Se espera que participen en el desfile las leyendas de los Knicks Walt “Clyde” Frazier —integrante de los equipos campeones de los años 70— y Patrick Ewing, según una persona familiarizada con los planes, que habló bajo condición de anonimato para comentar los detalles antes de que se anunciaran públicamente. La fuente señaló que Mike Breen, narrador jugada a jugada de los Knicks en MSG Network, estaba previsto como maestro de ceremonias del acto en el Ayuntamiento.

Se ha elegido a Alicia Keys, la cantante que colaboró con Jay-Z en el éxito de 2009 dedicado a Nueva York “Empire State of Mind”, para actuar.

“¿Cómo podría no hacerlo?”, dijo Keys el miércoles en un video en redes sociales en el que aparecía hablando por teléfono con el alero de los Knicks OG Anunoby.

El simple hecho de que el desfile se esté realizando ya es histórico por sí mismo. Aunque los Knicks ganaron el campeonato dos veces en la década de 1970, la ciudad no les organizó un desfile en ninguna de esas ocasiones. El entonces alcalde John Lindsay había reducido las celebraciones por razones financieras y de otro tipo, y en su lugar homenajeó a los Knicks en una recepción en 1970 en la mansión del alcalde y en una ceremonia abarrotada en 1973 frente al Ayuntamiento.

Esta vez, la ciudad está tirando la casa por la ventana.

“Habrá shows, habrá neoyorquinos, estará el equipo y habrá historia”, manifestó el alcalde Zohran Mamdani el lunes.

La policía planea desplegar 10.000 agentes para asegurar el evento, que llega después de celebraciones callejeras eufóricas pero a veces caóticas y de algunos episodios de violencia durante el camino de los Knicks hacia la victoria sobre los Spurs de San Antonio.

“Queremos que la gente disfrute este momento”, dijo la comisionada de policía Jessica Tisch en una reunión de planificación el miércoles, “pero la seguridad pública es lo primero”.

Unos 650 trabajadores de saneamiento han sido asignados para limpiar lo que podría ser decenas de miles de libras (kilogramos) de desechos, si la historia reciente sirve de guía.

Los desfiles de confeti deben su nombre a las estrechas tiras de papel que usaban las máquinas “ticker” de cotizaciones de la era del telégrafo. Los empleados de Nueva York comenzaron a arrojar el papel por las ventanas de sus oficinas durante los desfiles a finales del siglo XIX, añadiendo un espectáculo aéreo arremolinado a las festividades.

Con los años, especialmente hasta mediados de la década de 1960, la ciudad organizó desfiles de confeti para honrar a líderes extranjeros visitantes, conmemorar aniversarios históricos y celebrar hazañas en la aviación, la guerra, el deporte, la música, los viajes espaciales y más.

El desfile de los Knicks será el número 210, y llega después de una celebración de confeti para las Liberty de Nueva York de la WNBA en 2024.

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Contribuyeron los periodistas de The Associated Press Jennifer Peltz en Nueva York y el redactor de baloncesto de AP Brian Mahoney en Southampton, Nueva York.

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FUENTE: AP