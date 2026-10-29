El desempleo en Chile sube a 9,8% y supera el millón de personas

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En el trimestre entre julio y septiembre la tasa de desocupación aumentó 1,3 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año anterior. Se trata del nivel más alto de desempleo registrado en el país desde mayo de 2021 y supone un nuevo máximo del indicador, tras situarse en 9,6% en el trimestre inmediatamente anterior.

Asimismo, el índice rompió la barrera del millón de trabajadores sin empleo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Chile, con unos 18 millones de habitantes, experimenta un contexto de debilidad económica marcado por el aumento del costo de vida y la incertidumbre que lo deja al borde de una recesión tras acumular dos trimestres de contracción económica. A eso se suma una aceleración de la inflación de 4,1% en el último año presionada por los precios de los combustibles y los alimentos.

En su informe, el INE reportó que la tasa de ocupación entre julio y septiembre fue de 55,5% y que, en la comparación interanual, el total de personas ocupadas descendió 1,1%. La baja, indicó, estuvo influenciada sobre todo por los sectores de la industria manufacturera, información y comunicaciones y actividades financieras y de seguros.

Tras difundirse los datos el ministro de Trabajo, Tomás Rau, afirmó que las cifras de empleo y desempleo “no son buenas” y destacó que el gobierno se está “ocupando de este problema con medidas de corto y largo plazo”.

“No las vamos a minimizar”, expresó en un vídeo publicado en X. “El empleo es una prioridad para el gobierno”, completó, agregando que su cartera está impulsando una “agenda de adaptabilidad laboral importante”, con proyectos ya ingresados en el Congreso y otras medidas que deberán ser presentadas en los próximos meses.

FUENTE: AP