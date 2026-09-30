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El desempleo en Chile anota un nuevo máximo al trepar a 9,6%, su peor nivel en más de cinco años

SANTIAGO (AP) — La tasa de desempleo en Chile anotó un nuevo máximo en más de cinco años al escalar a 9,6% en el trimestre móvil junio-agosto, lo que supone una suba de 1% frente a igual periodo del año pasado y el nivel más alto desde mayo de 2021, informó el miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas.

La tasa de desocupación renovó así un nuevo máximo, ya que en el trimestre inmediatamente anterior se había situado en 9,5%.

El alza se dio en un contexto de aumento de la fuerza de trabajo (0,3%) pero de reducción de las personas ocupadas (0,9%), indicó la institución.

Tras conocer los datos, el ministro de Trabajo, Tomás Rau, dijo que la cifra “refleja una situación muy difícil para muchas familias" y destacó algunas medidas que su cartera impulsará para fomentar la generación de empleo. "Para recuperar el empleo de manera sostenida, Chile necesita recuperar el crecimiento y la inversión“, agregó en un vídeo publicado en X.

Esta semana el gobierno del presidente José Antonio Kast, en el poder desde marzo, anunció un plan que destinará 1,3 billones de pesos (unos 1.340 millones de dólares) para crear unos 100.000 nuevos empleos.

El Instituto Nacional de Estadística divulgó también el miércoles una serie de indicadores que confirman el complejo momento que atraviesa la economía chilena.

El índice de actividad del comercio quedó estancando en agosto en comparación con igual mes de 2025, mientras que el índice de producción industrial —que mide la producción minera, manufacturera y de electricidad, gas y agua— se desplomó un 5,7% interanualmente ese mismo mes.

Chile, con unos 18 millones de habitantes, experimenta un contexto de debilidad económica marcado por el aumento del costo de vida y la incertidumbre, que lo deja al borde de una recesión tras acumular dos trimestres de contracción económica. A eso se suma una aceleración de la inflación del 4,1% en el último año, presionada por los precios del combustible y alimentos.

Ello llevó a que el Banco Central recortara drásticamente las proyecciones de crecimiento para este año —desde el 1%–1,75% previsto anteriormente a 0,25%-0,75%— y que su presidenta, Rosanna Costa, alertara que “no puede descartarse que la debilidad actual sea más persistente que lo previsto”.

FUENTE: AP

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