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El demócrata Xavier Becerra gana la elección a gobernador en California

El demócrata Xavier Becerra ganó el martes la elección como gobernador de California, al derrotar al republicano Steve Hilton. Becerra se desempeñó anteriormente como secretario de Salud del presidente Joe Biden, como fiscal general del estado y como miembro del Congreso. Será el primer gobernador latino de California desde 1875, y sucederá al gobernador demócrata Gavin Newsom, quien ya no podía buscar la reelección por límites de mandato. Hilton, nacido en Reino Unido, es un exconductor de Fox News cuya campaña para dirigir el estado, dominado por liberales, recibió el respaldo del presidente Donald Trump. The Associated Press declaró a Becerra ganador a las 11:00 de la tarde hora del Este.

El candidato demócrata a gobernador de California, Xavier Becerra, sostiene su boleta electoral tras votar el martes 3 de noviembre de 2026 en Sacramento, California. (AP Foto/José Luis Villegas)
El candidato demócrata a gobernador de California, Xavier Becerra, sostiene su boleta electoral tras votar el martes 3 de noviembre de 2026 en Sacramento, California. (AP Foto/José Luis Villegas) AP

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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