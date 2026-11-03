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El demócrata JB Pritzker gana la reelección como gobernador en Illinois

WASHINGTON (AP) — El demócrata JB Pritzker ganó el martes la elección para un tercer periodo como gobernador de Illinois, después de derrotar al republicano Darren Bailey.

Pritzker, un multimillonario empresario y heredero de la fortuna de los hoteles Hyatt, es considerado como posible aspirante a la Casa Blanca en 2028. Bailey, un exlegislador estatal, también perdió ante Pritzker en 2022.

The Associated Press declaró a Pritzker como ganador a las 8:00 de la noche, hora del Este.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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