El demócrata JB Pritzker gana la reelección como gobernador en Illinois

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Pritzker, un multimillonario empresario y heredero de la fortuna de los hoteles Hyatt, es considerado como posible aspirante a la Casa Blanca en 2028. Bailey, un exlegislador estatal, también perdió ante Pritzker en 2022.

The Associated Press declaró a Pritzker como ganador a las 8:00 de la noche, hora del Este.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP