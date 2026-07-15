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El delantero inglés Mason Greenwood ficha con el Fenerbahçe por 44 millones de dólares

ESTAMBUL (AP) — El exdelantero de selección de Inglaterra Mason Greenwood firmó con el Fenerbahçe de Turquía para incorporarse a su tercer club en tres años desde que fue apartado del Manchester United.

ARCHIVO - Foto del 22 de septiembre del 2025, Mason Greenwood del Marsella controla el balón en el encuentro de la Ligue 1 ante el Paris Saint-Germain. (AP Foto/Philippe Magoni, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 22 de septiembre del 2025, Mason Greenwood del Marsella controla el balón en el encuentro de la Ligue 1 ante el Paris Saint-Germain. (AP Foto/Philippe Magoni, Archivo) AP

El Fenerbahçe indicó en un comunicado que difundió la noche del martes que pagará al Marsella 39 millones de euros (44,5 millones de dólares) por el jugador. Además indicó que le dio a Greenwood, de 24 años, un contrato por cuatro años.

“Fue una decisión obvia cuando se interesaron por mí. Es el club más grande de Turquía y no puedo esperar para empezar”, indicó Greenwood, a quien había pretendido el Atlético de Madrid, en un mensaje en video publicado por su nuevo club.

El Fenerbahçe no gana la liga turca desde 2014, mientras que su feroz rival de ciudad, el Galatasaray, ha conquistado siete títulos en ese periodo, incluidos los últimos cuatro.

Como subcampeón la temporada pasada, el Fenerbahçe inicia su campaña de la Liga de Campeones la próxima semana en la segunda ronda de clasificación, al recibir al Gornik Zabrze en el partido de ida.

Greenwood pasó dos años en el Marsella después de una temporada cedido con el Getafe de España, tras quedar relegado en el Manchester United, donde había sido una de las grandes promesas.

El Manchester United suspendió a Greenwood en 2022 después de que se le implicara en la agresión a una joven, luego de que se publicaran en internet imágenes y videos. Fue acusado de intento de violación y de conducta controladora y coercitiva, antes de que el caso fuera retirado.

Greenwood recuperó su nivel en su primera temporada con el Marsella, que terminó como subcampeón en la Ligue 1. Compartió el liderato de goleo con Ousmane Dembélé, del campeón Paris Saint-Germain, con 21 goles de liga en esa temporada 2024-25.

Greenwood disputó un partido con Inglaterra en 2020, aunque el entonces entrenador Gareth Southgate y el actual técnico Thomas Tuchel dijeron después que no lo contemplaban en sus planes de convocatoria.

Aunque, según las reglas de la FIFA, sería elegible para jugar con Jamaica, el organismo rector del fútbol no ha tramitado ninguna solicitud de Greenwood para realizar ese cambio.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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