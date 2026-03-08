El crudo construyó el golfo Pérsico. El agua desalinizada lo mantiene vivo. La guerra amenaza ambos

Un proyectil explota en el agua mientras Israel activar la alerta en todo el país tras sus ataques a Irán, en la bahía de Haifa, en el norte de Israel, el sábado 28 de febrero de 2026. (AP Foto/Leo Correa) AP

Cientos de plantas desalinizadoras salpican la costa del golfo Pérsico, lo que pone a sistemas individuales que abastecen de agua a millones de personas al alcance de ataques iraníes con misiles o drones. Sin ellas, las grandes ciudades no podrían sostener sus poblaciones actuales.

En Kuwait, cerca del 90% del agua potable proviene de la desalinización, junto con aproximadamente el 86% en Omán y alrededor del 70% en Arabia Saudí. La tecnología elimina la sal del agua de mar —por lo general, empujándola a través de membranas ultrafinas en un proceso conocido como ósmosis inversa— para producir el agua dulce que sostiene a ciudades, hoteles, la industria y parte de la agricultura en una de las regiones más secas del mundo.

Para las personas que viven fuera de Oriente Medio, la principal preocupación de la guerra con Irán ha sido el impacto en los precios de la energía. El golfo produce cerca de un tercio de las exportaciones mundiales de crudo y los ingresos energéticos apuntalan las economías nacionales. Los combates ya han detenido el tráfico de petroleros por rutas marítimas clave e interrumpido la actividad portuaria, lo que ha obligado a algunos productores a recortar exportaciones a medida que se llenan los tanques de almacenamiento.

Pero la infraestructura que mantiene abastecidas de agua potable a las ciudades del golfo podría ser igual de vulnerable.

“Todo el mundo piensa en Arabia Saudí y sus vecinos como petroestados. Pero yo los llamo reinos de agua salada. Son superpotencias hídricas artificiales impulsadas por combustibles fósiles”, afirmó Michael Christopher Low, director del Centro de Oriente Medio de la Universidad de Utah. “Es a la vez un logro monumental del siglo XX y un cierto tipo de vulnerabilidad”.

La guerra que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ya ha acercado los combates a la infraestructura clave de desalinización. Irán atacó el 2 de marzo el puerto de Jebel Ali, en Dubái, y los impactos cayeron a unos 19 kilómetros (12 millas) de una de las plantas desalinizadoras más grandes del mundo, que produce gran parte del agua potable de la ciudad.

También se reportaron daños en el complejo de energía y agua Fujairah F1, en Emiratos Árabes Unidos, y en la planta desalinizadora Doha West, en Kuwait. Los daños en las dos instalaciones parecieron derivados de ataques a puertos cercanos o de la caída de escombros de drones interceptados.

Bahrein acusó a Irán el domingo de atacar indiscriminadamente objetivos civiles y de dañar una de sus plantas desalinizadoras, aunque no dijo que el suministro hubiera quedado fuera de servicio. La nación insular, sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos, ha estado entre los países atacados por drones y misiles iraníes.

Antes, Irán dijo que un ataque aéreo de Estados Unidos dañó una planta desalinizadora iraní. Abbas Araghchi, ministro de Exteriores del país, señaló que el ataque en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, había afectado el suministro de agua para 30 aldeas. Advirtió que, al hacerlo, “Estados Unidos sentó este precedente, no Irán”.

Muchas plantas desalinizadoras del golfo están integradas físicamente con centrales eléctricas como instalaciones de cogeneración, lo que significa que los ataques a la infraestructura eléctrica también podrían obstaculizar la producción de agua. Incluso donde las plantas están conectadas a redes nacionales con rutas de suministro de respaldo, las interrupciones pueden propagarse en cascada a través de sistemas interconectados, explicó David Michel, investigador principal de seguridad hídrica en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

“Es una táctica asimétrica”, indicó. “Irán no tiene la misma capacidad para responder atacando a Estados Unidos e Israel. Pero sí tiene esta posibilidad de imponer costos a los países del golfo para empujarlos a intervenir o a pedir un cese de hostilidades”.

Las plantas desalinizadoras tienen múltiples etapas —sistemas de captación, instalaciones de tratamiento, suministros de energía— y el daño en cualquier parte de esa cadena puede interrumpir la producción, según Ed Cullinane, editor para Oriente Medio de Global Water Intelligence, una editorial que presta servicios a la industria del agua.

“Ninguno de estos activos está más protegido que cualquiera de las áreas municipales que están siendo alcanzadas en este momento por misiles balísticos o drones”, sostuvo Cullinane.

Una preocupación de larga data

Los gobiernos del golfo y funcionarios de Estados Unidos han reconocido desde hace tiempo los riesgos que estos sistemas suponen para la estabilidad regional: si grandes plantas desalinizadoras quedaran fuera de servicio, algunas ciudades podrían perder la mayor parte de su agua potable en cuestión de días. Un análisis de la CIA de 2010 advirtió que ataques contra instalaciones de desalinización podrían desencadenar crisis nacionales en varios estados del golfo, y que interrupciones prolongadas podrían durar meses si se destruyera equipo crítico.

Más del 90% del agua desalinizada del golfo proviene de apenas 56 plantas, señaló el informe, y “cada una de estas plantas críticas es extremadamente vulnerable al sabotaje o a la acción militar”.

Un despacho diplomático estadounidense filtrado de 2008 advirtió que la capital saudí, Riad, “tendría que ser evacuada en una semana” si la planta desalinizadora de Jubail, en la costa del golfo, o sus tuberías o la infraestructura eléctrica asociada sufrían daños graves.

Desde entonces, Arabia Saudí ha invertido en redes de tuberías, embalses de almacenamiento y otras redundancias diseñadas para amortiguar interrupciones de corto plazo, al igual que Emiratos Árabes Unidos. Pero estados más pequeños como Bahrein, Qatar y Kuwait tienen menos suministros de respaldo.

El cambio climático podría amenazar las plantas de agua

A medida que el calentamiento de los océanos aumenta la probabilidad y la intensidad de ciclones en el mar Arábigo y eleva las posibilidades de que toquen tierra en la península arábiga, las marejadas y las lluvias extremas podrían desbordar los sistemas de drenaje y dañar la desalinización costera.

Las propias plantas contribuyen al problema. La desalinización requiere mucha energía, y las plantas de todo el mundo producen entre 500 y 850 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año, acercándose a las aproximadamente 880 millones de toneladas emitidas por toda la industria mundial de la aviación.

El subproducto de la desalinización, una salmuera altamente concentrada, suele descargarse de nuevo al océano, donde puede dañar hábitats del fondo marino y arrecifes de coral, mientras que los sistemas de captación pueden atrapar y matar larvas de peces, plancton y otros organismos en la base de la cadena alimentaria marina.

A medida que el cambio climático intensifica las sequías, altera los patrones de lluvia y alimenta los incendios forestales, se espera que la desalinización se expanda en muchas partes del mundo.

La amenaza no es hipotética

Durante la invasión iraquí de Kuwait en 1990-1991 y la posterior Guerra del Golfo, las fuerzas iraquíes sabotearon centrales eléctricas e instalaciones de desalinización al retirarse, dijo Low, de la Universidad de Utah. Al mismo tiempo, millones de barriles de crudo fueron liberados deliberadamente en el golfo Pérsico, creando uno de los mayores derrames de petróleo de la historia.

La enorme mancha amenazó con contaminar las tuberías de captación de agua de mar utilizadas por plantas desalinizadoras en toda la región. Los trabajadores se apresuraron a desplegar barreras de contención protectoras alrededor de las válvulas de captación de las principales instalaciones.

La destrucción dejó a Kuwait en gran medida sin agua dulce y dependiente de importaciones de emergencia. La recuperación total tomó años.

Más recientemente, los rebeldes hutíes de Yemen han atacado instalaciones saudíes de desalinización en medio de tensiones regionales.

Los incidentes subrayan una erosión más amplia de normas de larga data contra los ataques a infraestructura civil, señaló Michel, al mencionar conflictos en Ucrania, Gaza e Irak.

El derecho internacional humanitario, incluidas disposiciones de los Convenios de Ginebra, prohíbe atacar infraestructura civil indispensable para la supervivencia de la población, incluidas las instalaciones de agua potable.

La posibilidad de ciberataques dañinos contra la infraestructura hídrica es una preocupación creciente. En 2023 y 2024, funcionarios de Estados Unidos responsabilizaron a grupos alineados con Irán de hackear varias empresas de servicios de agua estadounidenses.

El propio suministro de agua de Irán, en riesgo

Tras un quinto año de sequía extrema, los niveles de agua en los cinco embalses de Teherán cayeron a alrededor del 10% de su capacidad, lo que llevó al presidente, Masoud Pezeshkian, a advertir que la capital podría requerir una evacuación.

A diferencia de muchos estados del golfo que dependen en gran medida de la desalinización, Irán todavía obtiene la mayor parte de su agua de ríos, embalses y acuíferos subterráneos agotados. El país opera un número relativamente pequeño de plantas desalinizadoras, que abastecen apenas una fracción de la demanda nacional.

Irán se apresura a expandir la desalinización a lo largo de su costa sur y a bombear parte del agua hacia el interior, pero las limitaciones de infraestructura, los costos energéticos y las sanciones internacionales han limitado drásticamente la posibilidad de escalarla.

“Ya estaban pensando en evacuar la capital el verano pasado”, comentó Cullinane, de Global Water Intelligence. “No me atrevo a imaginar cómo será este verano bajo fuego sostenido, con una catástrofe económica en curso y una grave crisis de agua”.

