El linebacker de los Steelers de Pittsburgh Payton Wilson detiene al corredor de los Bengals de Cincinnati Chase Brown en el encuentro del domingo 15 de noviembre del 2026. (AP Foto/Tanner Pearson) AP

Pero para Taylor, los Bengals están construidos para afrontar ese desafío.

“Estamos retando a nuestros corredores; estos linebackers esta semana son muy buenos para hacer blitz, son muy físicos, pero tenemos a los mejores corredores en protección de pase de la NFL”, manifestó Taylor.

El corredor de cuarto año de los Bengals, Chase Brown, ha tenido su evolucionar su juego y es una de las razones por las que los Bengals tienen la tasa de pase más alta de la NFL. Está promediando apenas 12,6 acarreos por partido. Por otro lado, tiene más recepciones que cualquier corredor en la NFL.

“El énfasis (de esta ofensiva) no es correr el balón. No me preocupa. Todo estará bien. Conozco mi rol”, afirmó Brown. “Y estamos ganando partidos. De eso se trata. No se trata de que Chase Brown consiga 100 yardas por partido o lo que sea. Se trata de hacer mi trabajo a un alto nivel y ganar. Cuando me necesitan y me necesitan, gano. Tal vez ahora no estemos apoyándonos en la carrera. En algún momento lo haremos. Estaré listo para eso”.

Aunque Brown no ha recibido muchos acarreos, ha sido eficaz con sus oportunidades. Las carreras de los Bengals están siendo detenidas en la línea a la sexta tasa más baja de la NFL. Taylor también señaló que los Bengals tienen mucho de qué enorgullecerse con su juego de carrera en situaciones de pocas yardas.

Brown está aprovechando cualquier oportunidad que reciba.

“Ha sido una temporada interesante”, comentó Brown. “He aprendido mucho sobre mí mismo y en qué necesito ser mejor. Ha sido bueno. Sé que hago mi trabajo muy bien. Tal vez no sean 20 acarreos por partido. Pero no voy a perder en protección de pase. Me estoy divirtiendo mucho con eso”.

De manera similar a la temporada 2025, Brown ha mejorado a medida que ha avanzado la campaña. En cuatro partidos desde la semana de descanso, está promediando 4,6 yardas por acarreo. Los Bengals también han podido apoyarse en su juego terrestre para cerrar los partidos en victorias sobre los Ravens y Falcons.

Taylor dijo que los Bengals se enorgullecen de tener varias maneras distintas de ganar. Si los Bengals necesitan pasar a un enfoque más cargado a la carrera en algún momento de esta temporada, confían en Brown.

“Los muchachos se han comprometido y entienden su rol y lo desempeñan al nivel más alto que necesitamos de ellos”, expresó Taylor.

Podría haber una oportunidad esta semana contra unos Commanders que ha sufrido lesiones en la posición de tackle defensivo, con Javon Kinlaw y Daron Payne en la reserva de lesionados. Los Commanders tienen la quinta defensa contra la carrera menos eficiente de la NFL.

Aunque los Bengals han cargado el juego hacia el pase esta temporada, Taylor asegura que siempre están listos para ajustarse.

“Estamos dispuestos a recibir retroalimentación de los muchachos que están operando dentro del partido y viendo formaciones en el juego de carrera y en el juego de pase que creen que les favorecen”, explicó Taylor. “Veremos las imágenes y llegaremos rápido a esas respuestas. Nos enorgullecemos mucho de la flexibilidad del juego a medida que se desarrolla”.

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FUENTE: AP