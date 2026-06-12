El cohete H3 de Japón vuelve a volar con el estreno de una variante de bajo costo

El cohete H3 de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, lanzado desde el Centro Espacial Tanegashima, en Minamitane, en la isla de Tanegashima, en el sur de Japón, el 12 de junio de 2026. (Taichi Nagahisa/Kyodo News vía AP) AP

El cohete despegó del Centro Espacial de Tanegashima, en una isla del suroeste de Japón, el viernes por la mañana y su segunda etapa alcanzó con éxito la órbita prevista, reportó la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, JAXA, durante su transmisión en vivo.

Además, apuntó que se creía que los seis pequeños satélites desarrollados por universidades y otras organizaciones que iban a bordo se separaron con éxito.

La misión del viernes marcó el debut de la nueva “configuración 30” del H3, equipada con tres motores LE-9 de combustible líquido y sin propulsores auxiliares, concebida como una versión de bajo costo para hacer más competitiva la serie. La variante es una de tres diseñadas para adaptarse a una amplia gama de necesidades de los clientes.

El sexto lanzamiento exitoso llega después de dos fallas del nuevo modelo que reemplazó al H-2A, el pilar de la flota, que tenía un historial casi perfecto.

El H3 está diseñado para ser más rentable en el mercado espacial global, dominado por la firma SpaceX, de Elon Musk. Japón considera que contar con una capacidad de transporte estable y comercialmente competitiva es clave para su programa espacial y su seguridad nacional.

Durante su vuelo de debut en marzo de 2023, el H3 no logró encender el motor de su segunda etapa. Luego, en diciembre, el H3 despegó con un satélite de navegación, pero no consiguió colocar la carga útil en la órbita prevista debido a un mal funcionamiento del motor de la segunda etapa.

El H3 estaba en tierra desde diciembre, y una tercera falla el viernes habría sido un revés importante para los futuros proyectos espaciales de Japón, incluida una misión a Marte prevista para 2028. Una serie más pequeña, Epsilon S, también se ha retrasado desde que se incendió durante una prueba en 2024.

JAXA y Mitsubishi Heavy Industries, que desarrollan conjuntamente el cohete, esperan poder llegar a lanzar el H3 entre seis y ocho veces al año.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP