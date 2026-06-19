El chileno Joaquin Niemann es sancionado por lanzar un palo en el Abierto de Estados Unidos

Joaquin Niemann golpea desde la hierba alta en el tercer hoyo durante una ronda de práctica para el Abierto de Estados Unidos de Golf, en el Club de Golf Shinnecock Hills Golf Club en Southampton, Nueva York, el jueves 16 de junio de 2026. (AP Photo/George Walker IV) AP

Los dos golpes adicionales le dieron a Niemann un 11 en el hoyo seis, un par 4, un hoyo desastroso que comenzó con dos bolas perdidas en salidas que se fueron muy a la derecha, hacia hierba alta. Llegó al hoyo 6 con par para el torneo, en lo que era su hoyo 15 de la vuelta.

La USGA citó la Regla 1.2b sobre el “Código de Conducta”. Entre los incidentes que entran en esta categoría figuran el lenguaje inaceptable y el maltrato de los palos o del campo.

Aunque la regla siempre ha existido, la USGA y todas las demás organizaciones de golf se han reunido en los últimos años para desarrollar directrices coherentes para una política de conducta, aplicada por separado por cada una de las organizaciones en sus torneos.

El Masters la utilizó por primera vez en abril, cuando Sergio García recibió una advertencia tras una mala salida en el hoyo 2, un par 5, en la ronda final. Estrelló su palo contra el césped dos veces y lo blandió contra una mesa que sostenía una nevera verde. Eso dejó la cabeza de su driver colgando del eje.

El Campeonato de la PGA también colocó la política en el vestuario de Aronimink el mes pasado.

La política general que están usando los majors este año suele comenzar con una advertencia. La segunda infracción conlleva una penalización de dos golpes, y la tercera infracción conduce a la descalificación.

Niemann no recibió una advertencia debido a la gravedad de su arrebato.

La política de la USGA para faltas graves señala que, si el comportamiento de un jugador (o el de su caddie) está “tan alejado de lo que se espera en el espíritu del juego del golf”, los oficiales pueden imponer una penalización de dos golpes o descalificar al jugador, teniendo en cuenta “la frecuencia, el impacto, la intención y la gravedad de la conducta indebida”.

El incidente ocurrió en el último hoyo de Niemann el jueves por la tarde, en la ronda inaugural retrasada por la niebla. Aunque no ha aparecido video del lanzamiento del palo, el trazador de ShotLink muestra que sus dos primeras salidas se fueron muy a la derecha. El tercer golpe quedó en hierba alta, antes del fairway.

Desde 238 yardas, Niemann sacó a golpes el siguiente tiro hacia la calle, pero se quedó corto del green desde 113 yardas. Aquí es donde el relato golpe a golpe indicó que fue sancionado. Desde allí embocó en dos golpes para un 9, que luego se convirtió en un 11.

Niemann, quien se marchó a LIV Golf después de la temporada 2022, ganó en Corea del Sur el mes pasado para su octava victoria de su carrera en la liga rival, que comenzó con financiación de Arabia Saudí pero que ahora enfrenta un futuro incierto, ya que el Fondo de Inversión Pública dejó de respaldarla.

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FUENTE: AP