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El CEO de Volkswagen busca evitar cierres de plantas mientras recorta costos

BERLÍN (AP) — El director ejecutivo de Volkswagen indicó en comentarios publicados el domingo que está tratando de evitar el cierre de plantas mientras busca mejorar el desempeño del fabricante de automóviles.

La empresa, con sede en Wolfsburg, Alemania, enfrenta presión para recortar costos en su país y una competencia cada vez más intensa, en particular en el lucrativo mercado chino.

La semana pasada, Volkswagen afirmó que su “reajuste fundamental” de los últimos tres años había entrado en su siguiente fase, al anunciar planes para racionalizar la gama de modelos hasta reducirla a la mitad.

No proporcionó detalles, y persisten las dudas sobre de qué otras maneras recortará costos. Se ha reavivado la especulación sobre el futuro de varias plantas en Alemania.

“Hay soluciones más inteligentes que cerrar plantas”, dijo el director ejecutivo Oliver Blume al periódico Bild am Sonntag.

Añadió que un programa de reducción de costos en Alemania ya está dando resultados. “Solo el año pasado logramos mejorar nuestros costos de fábrica en Alemania en un promedio del 20%”, manifestó, y describió eso como un “fuerte avance”.

Blume sostuvo que los productos de Volkswagen son muy populares, pero “simplemente ganamos demasiado poco dinero con ellos. Así que debemos seguir reduciendo nuestros costos. En todo tipo de costos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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