El Centro Kennedy dice al tribunal que no restaurará el nombre de Trump antes del 8 de septiembre

En un informe de situación presentado a última hora del martes, los opositores a la medida señalaron que los miembros de la junta del Centro Kennedy alineados con Trump “parecen decididos” a desafiar una orden judicial previa que exige retirar del edificio el nombre del presidente republicano. El Centro Kennedy indicó que no avanzaría con los planes hasta después del Día del Trabajo “como muy pronto”, para dar tiempo a los argumentos legales.

Los abogados de la representante Joyce Beatty, una demócrata de Ohio que es miembro ex officio de la junta, presionaron al juez federal de distrito Christopher Cooper para que emitiera un fallo antes, al sostener que hay “todas las razones para creer que los Demandados intentarán ejecutar alguna o parte de esta última resolución ilegal en la primera oportunidad después del 8 de septiembre”.

Una reunión de la junta este mes, que se esperaba se centrara en gran medida en opciones para cerrar el Centro Kennedy por renovaciones, se transformó, en cambio, en otro impulso para colocar el nombre de Trump en el edificio, como parte de un movimiento más amplio del presidente y sus partidarios para dejar una marca física en la capital del país.

La junta aprobó una resolución para nombrar la plaza frente al edificio en honor a Trump y añadir su nombre a la fachada del recinto para que dijera: “El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump". En el escrito, Beatty afirmó que la junta también acordó añadir una referencia adicional al presidente si el Trump Kennedy Center Fund alcanzaba los 100 millones de dólares.

En ese caso, la fachada diría: “El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump y dotado de fondos por el Trump Kennedy Center Fund".

La junta también votó a favor de un cierre de dos años por renovaciones, mientras que parte de la programación emblemática de la institución, incluidos los Premios del Centro Kennedy y el Premio Mark Twain al Humor Estadounidense, se realizaría en sedes externas. La Orquesta Sinfónica Nacional anunció esta semana que dividiría su próxima temporada entre seis recintos en Washington y sus alrededores.

Cooper dictó en mayo que las letras fijadas al edificio del nombre de Trump se añadieron ilegalmente y ordenó retirarlas, una decisión que el gobierno no logró que los tribunales revocaran. Desde entonces, una lona ha cubierto el área donde estaban instaladas las letras, lo que ha frustrado a quienes buscaban retirar el nombre del presidente del edificio.

El Centro Kennedy no asume ningún compromiso de retirar la lona

En el escrito más reciente, el Centro Kennedy no asumió ningún compromiso de retirar la lona, y afirmó que la cubierta se colocó para facilitar la retirada del nombre de Trump y que forma parte de un sistema más amplio necesario para “pruebas de agua y reparaciones estructurales del voladizo del techo”.

De manera más general, los abogados de Beatty cuestionaron la integridad de la votación de la junta este mes, haciéndose eco de las preocupaciones que Cooper planteó cuando calificó una votación de marzo para cerrar el edificio como “mal informada y aparentemente predeterminada”.

De cara a la reunión de agosto, la administración del Centro Kennedy indicó que presentaría a la junta tres opciones, incluida una clausura total o un cierre parcial que permitiría “cierto acceso público continuo y programación limitada en espacios no afectados” por las obras. Una tercera opción “consideraría una serie muy limitada de cierres por fases para atender únicamente las necesidades de infraestructura más graves del Centro, al tiempo que se programa y mantiene una cartelera completa”.

En el escrito del martes, el Centro Kennedy señaló que un analista de Delta Consulting Group concluyó que un cierre parcial que se desarrollara durante cuatro años “aumentaría la duración y el costo de la construcción y generaría importantes preocupaciones de seguridad”.

El analista “recomendó que la junta proceda con un cierre total durante dos años, lo que minimizaría el costo total, reduciría al mínimo el tiempo en que la programación estaría sujeta a interrupciones por la construcción y preservaría mejor la reputación del centro como recinto de artes escénicas de clase mundial”, indicó el Centro Kennedy.

Los abogados de Beatty, sin embargo, señalaron que los materiales se entregaron a la junta apenas dos días antes de la reunión. Indicaron que algunos documentos parecían haberse elaborado antes del fallo de Cooper en mayo y se referían al cierre del Centro Kennedy que inicialmente estaba previsto entrar en vigor el 6 de julio.

La votación de agosto para cerrar el Centro Kennedy, argumentaron los abogados de Beatty, “presenta las mismas fallas que la primera votación”.

FUENTE: AP