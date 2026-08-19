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El centro de Chargers Tyler Biadasz se lesiona la rodilla izquierda y busca más opiniones

EL SEGUNDO, California, EE.UU. (AP) — El centro de Chargers de Los Ángeles, Tyler Biadasz, se lesionó la rodilla izquierda durante el entrenamiento conjunto del equipo con los 49ers de San Francisco.

El centro de los Chargers de Los Ángeles, Tyler Biadasz, habla durante una conferencia de prensa en el campamento de entrenamiento del equipo de fútbol americano de la NFL, el sábado 1 de agosto de 2026, en El Segundo, California. (Foto AP/William Liang)
El centro de los Chargers de Los Ángeles, Tyler Biadasz, habla durante una conferencia de prensa en el campamento de entrenamiento del equipo de fútbol americano de la NFL, el sábado 1 de agosto de 2026, en El Segundo, California. (Foto AP/William Liang) AP

El equipo informó el miércoles que a Biadasz le realizaron estudios de imagen un día antes y que está buscando opiniones adicionales.

Biadasz firmó con los Chargers en marzo después de ser titular en 31 partidos a lo largo de dos temporadas con los Commanders de Washington, antes de ser dejado en libertad.

Los Chargers reciben a los 49ers el jueves en el segundo partido de pretemporada de ambos equipos.

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FUENTE: AP

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