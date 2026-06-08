El cazamariscales de Broncos Jonathon Cooper se declara inocente en caso de violencia doméstica

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ARCHIVO - Jonathon Cooper, de los Broncos de Denver, habla con los medios de comunicación en las instalaciones de entrenamiento del Tottenham Hotspur, el miércoles 8 de octubre de 2025, en Londres. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, Archivo) AP

Cooper tendrá una audiencia sobre mociones en una sala del tribunal del condado de Douglas el 6 de julio, con la posibilidad de un juicio con jurado el 22 de julio, justo antes de que los Broncos se presenten al campamento de entrenamiento.

El abogado de Cooper, Harvey Steinberg, manifestó que la defensa no planea presentar una moción para desestimar los cargos y solicitó una fecha de juicio lo antes posible para que Cooper no tuviera que perderse ningún entrenamiento del campamento.

Cooper, de 28 años, y su novia fueron arrestados la noche del jueves por la policía de Parker y ambos fueron ingresados en la cárcel la madrugada del viernes, según los registros de la cárcel del condado de Douglas. Cooper quedó detenido bajo sospecha de daños criminales con un agravante de violencia doméstica. Su novia fue arrestada bajo sospecha de violencia doméstica menor y daños criminales menores.

Los arrestos se produjeron tras una discusión y un enfrentamiento físico entre Cooper y su novia por teléfonos celulares que resultaron dañados durante el forcejeo, después de que ella lo acusó de infidelidad, según una declaración jurada policial.

Cooper tuvo su primera comparecencia el viernes en el Tribunal del 23er Distrito Judicial y fue liberado más tarde ese mismo día bajo fianza de reconocimiento personal.

Durante el fin de semana, Cooper publicó un versículo bíblico sobre la ira en su cuenta de Instagram y escribió: “Pido disculpas a mi familia y a mis amigos y a mi comunidad. ... Y a tantos otros”. Añadió: “Me doy cuenta de que publicar un (versículo) de la Biblia después de que ocurre algo muy serio no significa simplemente que todo esté bien”.

En otra publicación, Cooper escribió: “Pido disculpas. Esta situación no es quien soy”. Además del caso legal, Cooper también podría estar sujeto a una posible sanción en virtud de la política de conducta personal de la NFL. Seleccionado en la séptima ronda del draft procedente de Ohio State en 2021, Cooper afronta su sexta temporada con los Broncos. Ha sido titular en todos los partidos desde 2023 y suma 31 1/2 capturas en su carrera. Ha logrado al menos ocho capturas en cada una de las últimas tres temporadas, incluidas 10 1/2, la mejor cifra de su carrera, en 2024, cuando firmó una extensión de contrato por cuatro años y 54 millones de dólares. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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