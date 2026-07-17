El capitán de Yankees, Aaron Judge, aún no recibe el alta para jugar

Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York (centro), celebra el jonrón de dos carreras de Ben Rice (no aparece en la foto) durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Rays de Tampa Bay, el jueves 9 de julio de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Jason Behnken) AP

Judge no juega desde el 31 de mayo debido a la fractura por estrés en las costillas derechas. Se sometió a un escaneo durante la pausa del Juego de Estrellas y calificó el resultado como una noticia positiva.

“Una parte está sanando. La otra parte todavía está tratando de unirse”, señaló Judge, tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, antes de que los Yankees iniciaran la segunda mitad el viernes por la noche contra los Dodgers de Los Ángeles, dos veces campeones de la Serie Mundial.

Judge y los Yankees estaban a la espera de una evaluación de los escaneos por parte del doctor Gregory J. Pearl, jefe del departamento de cirugía vascular del Baylor Hamilton Heart and Vascular Hospital en Texas. Judge necesitará otro escaneo antes de recibir el alta para actividades de béisbol y de que le den un plazo para su regreso.

“Voy a esperar a que los médicos nos digan qué hacer y qué ven cuando lo miran. Tenemos a un gran equipo de personas revisando esto para obtener la mejor respuesta y tener el plan correcto”, comentó Judge.

Judge batea para .248 con 17 jonrones y 38 carreras impulsadas, pero tenía apenas un jonrón en sus últimos 18 juegos. El jardinero de 34 años ha hecho trabajo de tren inferior, cinta de correr y subir escaleras, pero ninguna actividad de béisbol ni levantamiento de pesas pesado. También dejó de hacer el trabajo en bicicleta que realizó al inicio de la inactividad.

“Se siente mejor. Fueron un par de semanas duras, no podía hacer mucho, pero ahora nos sentimos 10 veces mejor. Así que esa era mi gran queja: bueno, si me siento mejor, ¿qué tal si empezamos a movernos? Pero creo que simplemente no quieren empezar a añadir actividades de béisbol y otras cosas y, de repente, tener un retroceso que lo retrase todo”, explicó.

Cuando pueda jugar, Judge no quiere ir a una asignación de rehabilitación por lesión en ligas menores.

“Odio los juegos de rehabilitación, así que tengo que hablar con ellos sobre todo eso, porque ¿para qué desperdiciar turnos al bate en un juego de rehabilitación?”, afirmó Judge.

Nueva York tenía marca de 36-23 cuando jugó por última vez, pero estaba 18-19 desde entonces al comenzar la segunda mitad el viernes.

“Me siento bien con el hecho de que va a volver, pero es solo cuestión de cuándo”, señaló el mánager Aaron Boone.

Fried listo para rehabilitarse y otras noticias de lesiones de los Yankees

El zurdo Max Fried, fuera desde el 14 de mayo por una contusión ósea en el codo izquierdo, iba a realizar el viernes su primera apertura de rehabilitación con Triple-A Scranton/Wilkes-Barre contra Worcester y tendrá al menos otra salida en ligas menores.

El zurdo Carlos Rodón, que no lanza desde el 28 de junio por inflamación en el codo izquierdo, hizo 10 lanzamientos desde el montículo el viernes, pero no ha avanzado a una sesión de bullpen.

El bateador designado Giancarlo Stanton, que no juega desde el 24 de abril por una distensión en la pantorrilla derecha, inició una progresión de carrera al aire libre.

Clarke Schmidt, de regreso tras la cirugía Tommy John del 11 de julio del año pasado, estaba previsto que lanzara una entrada de práctica de bateo el sábado.

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FUENTE: AP