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Joshua Kimmich, del Bayern Múnich, derecha, recibe una tarjeta roja durante el partido de fútbol de la Bundesliga alemana entre el Hamburger SV y el FC Bayern Múnich en Hamburgo, Alemania, el sábado 28 de noviembre de 2026. (Marcus Brandt/dpa vía AP) AP

A Kimmich le mostraron una tarjeta roja directa en el minuto 44, después de que tomara represalias contra Alexander Rössing-Lelesiit por chocar con él sin el balón en juego. Le agarró el pelo y tiró del jugador danés hacia atrás.

Kimmich se llevó la mano a la cabeza tras ser expulsado, como si cuestionara su propia reacción.

El partido se mantuvo sin goles al descanso.

Kimmich ya había estado en el foco desde el miércoles, por sus duras críticas a la dirigencia del Bayern por el trato de “no-go” hacia su compañero Jamal Musiala, quien padece una afección neurológica que provoca convulsiones.

El Bayern, afectado por las lesiones, buscaba una victoria en Hamburgo para mantener la presión sobre el líder de la liga, el Borussia Dortmund, que tenía una ventaja de dos puntos tras 10 jornadas. El Dortmund juega contra el Bayer Leverkusen el domingo.

Los delanteros Harry Kane, Michael Olise y Musiala figuran entre los lesionados.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, optó por alinear de inicio al delantero Noah Codjo-Evora, de 19 años, en su primera titularidad, mientras que el Bara Sapoko Ndiaye, de 18 años, y el poco utilizado Sacha Boey también fueron elecciones sorprendentes. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP