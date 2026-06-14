El caos empaña la euforia, pero neoyorkinos celebran el primer título de la Knicks en 53 años

Aficionados de los Knicks de Nueva York celebran el título del equipo después de vencer a los Spurs de San Antonio en el juego 5 de las Finales de la NBA la madrugada del domingo 14 de junio del 2026. (AP Foto/Andres Kudacki) AP

Afuera del Madison Square Garden, una multitud que miraba el partido en una pantalla gigante rugió cuando los Knicks remontaron un déficit de 16 puntos para vencer a los Spurs en San Antonio en el Juego 5 de las Finales de la NBA.

Poco después, decenas de miles de personas llenaron las calles y los más alborotadores entre ellos se enfrentaban con la policía, rompían parabrisas, trepaban andamios, postes de luz y una estatua, se subían a autobuses escolares y encima de ellos en Times Square e intentaban subirse a un camión de bomberos en movimiento.

La policía informó que alrededor de las 2 de la mañana un joven de 17 años recibió un disparo cerca de la calle 42 y Broadway. Un video de un transeúnte captó el sonido de al menos siete disparos y mostró a personas agachándose y corriendo para ponerse a salvo. La policía llevó a la víctima al hospital porque una ambulancia no podía atravesar las multitudes, según indicó la policía. Se recuperó un arma y tres personas fueron detenidas.

La policía señaló que cuatro personas fueron apuñaladas o recibieron cortes y que uno de los autobuses escolares, que se estaba siendo utilizando para el transporte del Mundial, fue incendiado y quedó envuelto en llamas. Otros autobuses y cinco patrullas también resultaron dañados, indicó la policía.

En total, 63 personas fueron arrestadas, con cargos que incluyen agresión a un agente de policía, posesión ilegal de un arma, daños criminales y alteración del orden público.

El propietario de los Knicks, James Dolan, habló en San Antonio después del partido e instó a los aficionados a mantener la calma.

“Tenemos que decirle a todo el mundo en Nueva York que sabemos que están celebrando, queremos que la pasen muy bien”, manifestó Dolan, al interrumpir la conferencia de prensa del escolta Josh Hart. “Por favor, estén seguros. No se lastimen, no lastimen a nadie”.

La ciudad celebrará oficialmente a los Knicks el jueves con un desfile y una ceremonia en el Ayuntamiento.

A medida que el reloj avanzaba hacia la bocina final la noche del sábado, la ansiedad que había dominado los primeros tres cuartos del partido dio paso a la euforia. Un sueño febril teñido de naranja y azul que comenzó con el primer partido de playoffs de los Knicks hace dos meses terminó con el tercer título en sus 80 años de historia.

Los fuegos artificiales retumbaron sobre Brooklyn y Central Park. Los aficionados acudieron en masa a Times Square y corrieron por las calles. Afuera del Garden, cantaron el himno del equipo: “Go New York, Go New York, Go!”

Agentes de policía y trabajadores de ambulancias gritaron “Let’s go Knicks” por altavoces en Brooklyn. Desconocidos se dieron la mano y se abrazaron. En el túnel Lincoln, donde personas viajaban en autobuses de regreso del Mundial en el MetLife Stadium en Nueva Jersey, los conductores tocaron la bocina para celebrar.

“Estoy abrumado. Estoy muy feliz”, comentó Mathieu Ogno, de Long Island, quien contuvo las lágrimas mientras asimilaba la victoria en una fiesta de visualización autorizada por el equipo en la pista Wollman, en Central Park.

Ogno llevaba la camiseta del capitán de los Knicks, Jalen Brunson, cuyos 45 puntos impulsaron la victoria de los Knicks y le valieron el premio al Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA. La determinación aguerrida de Brunson y su estilo de “tener una espina clavada” lo han convertido en el favorito de los aficionados, al encarnar el espíritu de clase trabajadora de Nueva York.

El campeonato de los Knicks —19.392 días desde el último— coronó una postemporada extraordinaria para una franquicia que no llegaba a las Finales de la NBA desde que perdió ante los Spurs en 1999. Desde el 23 de abril, el equipo ha ganado 15 de 16 partidos, y su única derrota fue el lunes en el Juego 3.

Su último título, en 1973, también lo ganaron como visitantes en un Juego 5. El primero, en 1970, lo ganaron en casa en un emocionante Juego 7. Ninguno se celebró con un desfile.

“Me alegra ver que mis Knicks por fin superan el obstáculo”, expresó Shawn Muoneke, de 26 años. “Los he visto tocar la puerta. Han estado tocando la puerta los últimos años. Pero por fin superaron el obstáculo, y me alegra mucho verlo y me alegra mucho estar en la ciudad para vivirlo”.

Muoneke, nacido un año después del último viaje de los Knicks a las Finales de la NBA, empezó a apoyarlos cuando tenía 10 años. Condujo desde Maryland para estar en la ciudad para el Juego 5 en la fiesta de visualización del equipo en Central Park.

“Vi los altibajos y vi al equipo volver a levantarse, y me dio mucha alegría verlos por fin alcanzar el nivel más alto de estrellato como equipo”, señaló Muoneke.

Tras la victoria de los Knicks, dijo, las vibras en la ciudad “están en el punto más alto que han estado jamás”.

El presidente Donald Trump, aficionado de los Knicks desde hace mucho tiempo y quien asistió al Juego 3 en el Garden con Dolan, felicitó al equipo en una publicación en su plataforma Truth Social.

“Qué año ha sido pero, aún más, qué increíbles victorias de playoffs hemos presenciado todos, especialmente las últimas cuatro: quizá las mejores en la historia del baloncesto”, escribió Trump.

Con la actuación decisiva de Brunson, añadió, “nació una superestrella”.

Tras varias decenas de arrestos a lo largo de los playoffs y violencia después de los Juegos 3 y 4 en Nueva York que dejó a agentes heridos y a un adolescente en coma, la policía se preparó para posibles disturbios la madrugada del domingo.

“Mientras celebramos, sean responsables, cuídense unos a otros, manténganse a salvo, actúen con sensatez y hagan de esta una noche que refleje lo mejor de nuestra ciudad”, dijo el alcalde Zohran Mamdani en redes sociales. “Let’s go Knicks”.

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Emily Wang Fujiyama contribuyó con información.

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FUENTE: AP