Apagón en toda Cuba mientras se agotan las reservas de combustible y colapsa la red eléctrica

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La Unión Eléctrica, administrada por el Estado, informó del apagón en el país de 10 millones de habitantes y señaló en X que la causa está bajo investigación. El Ministerio de Energía y Minas escribió en X que ha activado protocolos para restablecer el servicio eléctrico.

El combustible se ha ido agotando en toda Cuba desde enero, cuando el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla, lo que profundizó la crisis económica y financiera que ya atraviesa. El transporte público se ha paralizado en gran medida, y las autoridades han cancelado decenas de miles de cirugías.

Cuba produce solo el 40% del combustible que necesita, mientras que los 730.000 barriles de petróleo entregados por un petrolero ruso a finales de marzo se agotaron para finales de abril.

El gobierno también ha estado racionando la electricidad con cortes intencionales que pueden prolongarse por más de 24 horas consecutivas.

Un apagón a mediados de mayo afectó a las provincias orientales, mientras que otro a mediados de marzo golpeó a toda la isla.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP