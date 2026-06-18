El canadiense Koné será operado luego de sufrir una grave lesión en el triunfo ante Qatar

El técnico de Canadá, Jesse Marsch, abraza a Ismael Koné (8) mientras sale retirado en camilla luego de sufrir una lesión durante el partido ante Qatar por el Grupo B del Mundial, el jueves 18 de junio de 2026, en Vancouver. (Timothy Matwey/The Canadian Press via AP) AP

Koné se lastimó la pierna izquierda cuando fue derribado por la espalda por el mediocampista de Qatar, Assim Madibo, en la segunda mitad del triunfo de Canadá 6-0 . El jugador de 24 años cayó de inmediato al suelo y se retorció de dolor mientras sus compañeros corrían a auxiliarlo, pidiendo ayuda al banquillo.

Madibo se ganó una tarjeta roja por la falta sobre Koné, quien fue rodeado por sus compañeros mientras recibía atención en el campo antes de ser retirado en camilla.

“Le vi la pierna y me di cuenta que algo no estaba bien”, afirmó el capitán de Canadá, Stephen Eustáquio, quien fue uno de los primeros jugadores en llegar con Koné.

Koné fue trasladado a toda prisa a un hospital local, donde se encontraba acompañado de su familia antes de ingresar al quirófano, detalló el entrenador de Canadá, Jesse Marsch.

La tarjeta roja a Madibo dejó a Qatar con nueve hombres, después de que su compañero Homam Ahmed salió expulsado en la primera mitad.

Menos de 10 minutos después, el reemplazo de Koné, Nathan Saliba, anotó el cuarto gol de Canadá y sostuvo en lo alto la camiseta de Koné en un emotivo homenaje.

El delantero canadiense Jonathan David, quien marcó un triplete, cuestionó la entrada sobre su compañero.

“Si hay una jugada en la que no puedes ganar el balón, no tiene caso", puntualizó. "Es solo para lastimar a alguien”.

Aún no se dan a conocer detalles de la lesión de Koné. En fotografías de la jugada se puede ver una clara fractura en la parte inferior de su pierna izquierda.

“Lo vamos a extrañar", declaró Eustáquio. "Tiene ese factor X que nuestro equipo realmente necesita”.

__

Connor Joyce y Drew Renner son estudiantes del Instituto Carmical de Medios Deportivos de la Universidad de Georgia.

___

El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP