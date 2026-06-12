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El campocorto de los Mets, Francisco Lindor, podría volver a finales de junio

NUEVA YORK (AP) — El boricua Francisco Lindor ha empezado a jugar partidos simulados y el presidente de operaciones de béisbol de los Mets de Nueva York, David Stearns, confía en que el campocorto pueda regresar al equipo para finales de junio.

Un lesionado Francisco Lindor observa desde el dugout de los Mets de Nueva York durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el lunes 25 de mayo de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa)
Un lesionado Francisco Lindor observa desde el dugout de los Mets de Nueva York durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el lunes 25 de mayo de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa) AP

“Nuestra expectativa es que juegue partidos con nosotros este mes”, manifestó Stearns el viernes antes de que los Mets abrieran una serie de tres juegos contra los Bravos de Atlanta. “No sé exactamente cuándo este mes, pero eso significa que nos estamos acercando. Queremos ir tan rápido como sea posible y tan inteligentemente como sea posible, y esa es una línea delicada”. El mánager Carlos Mendoza comentó que Lindor, quien sufrió una distensión en la pantorrilla izquierda mientras corría las bases contra los Mellizos de Minnesota el 22 de abril, disputó el viernes un partido simulado de dos entradas.

Lindor tuvo turnos al bate contra un lanzador de Clase A baja de Brooklyn, aunque no corrió después de hacer contacto. También fildeó roletazos.

“Más bien como un entorno controlado (en el que) estamos simulando la acción de un juego, pero la estamos controlando”, explicó Mendoza. “Va a hacer eso otra vez la próxima semana aquí, donde en lugar de dos entradas será más como tres, cinco (entradas). Y luego lo revisaremos al final de la próxima semana para ver cuál es el siguiente paso”.

Mendoza señaló que Lindor aún necesitaría una etapa de rehabilitación en las menores, tras lo que terminará siendo su estancia más larga en la lista de lesionados. Lindor se ha perdido los últimos 44 juegos, periodo en el que los Mets tienen marca de 22-22.

Se perdió apenas 52 juegos en sus primeras cinco temporadas con el equipo y disputó al menos 143 juegos en cada una de sus primeras cuatro temporadas sin pandemia con Cleveland.

Es probable que Lindor regrese a un club que todavía intenta recuperarse de una racha de 12 derrotas consecutivas en abril —la peor seguidilla para los Mets desde 2002.

Actualmente, Nueva York se encuentra en el último lugar de la División Este de la Liga Nacional.

“No hay duda de que hemos jugado mejor desde abril, pero todavía no hemos sido lo suficientemente consistentes como para salir del hoyo que cavamos en abril”, expresó Stearns. “Y somos muy conscientes de eso. Así que tenemos que demostrarlo. Sigo creyendo que tenemos gente en el clubhouse que es capaz de hacerlo”.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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