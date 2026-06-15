El campocorto Elly De La Cruz podría rehabilitarse este fin de semana antes de volver con los Rojos

Compartir en:









De La Cruz, quien está fuera de acción desde el primero de junio debido a una distensión en el tendón de la corva derecho, corrió las bases y fildeó algunos roletazos en el cuadro interior antes del juego del lunes por la noche contra los Mets de Nueva York. Volverá a correr las bases el martes antes de que se tome una decisión final.

El mánager Terry Francona indicó que la probable asignación de rehabilitación sería con Louisville de la Triple-A, que esta semana está en Gwinnett. El equipo afiliado de los Rojos en la Clase A, en Dayton, también está de gira esta semana.

“Quiero decir, Triple-A probablemente siempre sea lo mejor por la competencia, pero estamos tratando de resolver qué es lo más fácil”, comentó Francona.

De La Cruz salió del juego del 31 de mayo contra los Bravos de Atlanta con una rigidez en el tendón de la corva derecho después de conectar un hit en la quinta entrada. Se le cortó una racha de 276 juegos consecutivos en los que apareció, la sexta más larga para un jugador de los Rojos en la era de expansión (desde 1961). Su racha comenzó el 30 de julio de 2024.

Antes de ingresar en la lista de lesionados, De La Cruz bateaba para .280 con 12 jonrones.

“Hemos hablado con él varias veces porque lo único que no quiero que sienta nunca es, primero, que no lo estamos escuchando y, segundo, que no queremos que juegue. Nos morimos por que juegue”, expresó Francona. “Simplemente no creo que puedas hacer lo correcto cuando te conviene. Esa es la mejor manera y creo que, en el fondo, él lo entiende. Solo creo que quiere jugar desesperadamente y respeto mucho eso. De verdad, solo quiere jugar”.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP