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El campeón del Mundial Marcos Llorente se retira de la selección de España

MADRID (AP) — El flamante campeón del Mundial Marcos Llorente se retiró de la selección de España el jueves.

ARCHIVO - Marcos Llorente, de la selección de España, disputa el partido del Mundial ante Cabo Verde el 15 de junio de 2026 en Atlanta (AP Foto/Stew Milne, archivo)
ARCHIVO - Marcos Llorente, de la selección de España, disputa el partido del Mundial ante Cabo Verde el 15 de junio de 2026 en Atlanta (AP Foto/Stew Milne, archivo) AP

El lateral derecho de 31 años, quien ha disputado 27 partidos internacionales, manifestó en Instagram que se trataba de una decisión personal “muy meditada”.

La publicación estuvo acompañada de una foto en la que aparece sosteniendo el trofeo que conquistó con la selección española en julio. El jugador del Atlético de Madrid señaló que ya había tomado la decisión antes del Mundial.

"Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta”, afirmó Llorente. “Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida. Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada”.

“Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables. Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días”.

Llorente debutó con España en 2020. También integró la convocatoria para el Mundial de 2022, pero no formó parte del equipo que ganó la Eurocopa de 2024.

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