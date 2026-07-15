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El caboverdino Roberto Lopes vuelve a la Champions y lleva al Shamrock Rovers al triunfo

DUBLÍN (AP) — La estrella del Mundial Roberto “Pico” Lopes volvió a la acción en la Liga de Campeones el martes y llevó al Shamrock Rovers hasta la segunda ronda de clasificación.

Apenas 11 días después de enfrentarse a Lionel Messi y Argentina en un épico partido de dieciseisavos de final del Mundial, el defensor caboverdiano condujo al club de Dublín a una victoria 5-1 en el partido de vuelta ante el campeón maltés Floriana.

Rovers avanzó con un marcador global de 5-3 y ahora viajará para enfrentar a Ararat-Armenia la próxima semana. Rovers debe superar cuatro rondas de clasificación para entrar en la lucrativa fase principal de 36 equipos que comienza en septiembre.

La segunda ronda de clasificación verá al exganador de la Copa de Europa Estrella Roja de Belgrado ingresar a la competición contra Larne, el campeón de Irlanda del Norte. Larne avanzó el martes al vencer a Tre Fiori de San Marino 2-1 para un global de 3-1.

Vikingur de Islandia consiguió un empate 2-2 en Hungría ante Győri ETO para avanzar 3-2 en el global y se enfrentará a Hapoel Beer-Sheva en la próxima ronda.

Vikingur podría tener que regresar a Hungría para el partido de vuelta el 28 o 29 de julio. Los clubes israelíes no pueden albergar sus partidos como locales en competiciones de la UEFA por razones de seguridad, y Hapoel Beer-Sheva eligió estadios en Hungría como sede neutral en los partidos de clasificación europea la temporada pasada.

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