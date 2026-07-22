americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El brote de ébola en República Democrática del Congo ha matado a casi 1.000 personas

BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — Al menos 999 personas han muerto por el brote de ébola en el este de República Democrática del Congo, según datos oficiales publicados durante la madrugada del miércoles, una cifra sombría en el que ya ha sido declarado el brote de la enfermedad más rápido de la historia.

Una ambulancia pasa por delante de un centro de tratamiento de ébola en Bunia, República Democrática del Congo, el 20 de julio de 2026. (AP Foto/Prosper Heri Ngorora)
Una ambulancia pasa por delante de un centro de tratamiento de ébola en Bunia, República Democrática del Congo, el 20 de julio de 2026. (AP Foto/Prosper Heri Ngorora) AP
Un trabajador sanitario, en un centro de tratamiento de ébola en Bunia, República Democrática del Congo, el 20 de julio de 2026. (AP Foto/Prosper Heri Ngorora)
Un trabajador sanitario, en un centro de tratamiento de ébola en Bunia, República Democrática del Congo, el 20 de julio de 2026. (AP Foto/Prosper Heri Ngorora) AP

La última actualización del Ministerio de Salud congoleño muestra que, hasta el domingo, se han registrado 2.473 casos en el brote más reciente y 999 personas han fallecido.

El brote, declarado el 15 de mayo, es distinto de la mayoría de los anteriores porque para el virus Bundibugyo que lo causa no hay vacunas ni tratamientos aprobados.

Además, ha causado más decesos y a un ritmo más rápido que cualquier brote del que se tenga registro, incluido el de 2013-2016, considerado el peor, con más de 11.000 muertes de al menos 28.000 casos. En ese episodio se tardaron unos ocho meses en alcanzar las 1.000 muertes.

El ébola es poco frecuente, pero muy contagioso, y puede contraerse a través de fluidos corporales como el vómito, la sangre o el semen. La enfermedad que provoca es grave y a menudo mortal.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezan un mitin el 5 de septiembre de 2018, en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zúñiga, archivo)

Ortega cancela los comicios de 2027 en Nicaragua y advierte que "no volverá a haber elecciones"

orlando figueroa asume el 100% de la gestion de roman pizza mataro

Orlando Figueroa asume el 100% de la gestión de Roman Pizza Mataró

Destacados del día

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Miami supera a Nueva York en costo de vida por primera vez y queda como la segunda metrópoli más cara del país

Miami supera a Nueva York en costo de vida por primera vez y queda como la segunda metrópoli más cara del país

Le quitaran la ciudadanía a cubano de Miami por fraude de más $800 mil a Medicare antes de naturalizarse

Le quitaran la ciudadanía a cubano de Miami por fraude de más $800 mil a Medicare antes de naturalizarse

EEUU inicia desde Miami el envío de ayuda por USD 100 millones a Cuba: qué contiene el primer avión de carga

EEUU inicia desde Miami el envío de ayuda por USD 100 millones a Cuba: qué contiene el primer avión de carga

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter