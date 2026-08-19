El brote de ébola en Congo llega a 5.000 casos y supera la respuesta a una velocidad inédita

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Gente vestida con trajes de protección se prepara para bajar a una tumba el ataúd con los restos de Mave Mercienne, de tres años, que murió de ébola, en Bunia, en la provincia de Ituri, en el este de República Democrática del Congo, el martes 18 de agosto de 2026. (AP Foto/Dieudonne Dirole) AP

Los datos del Ministerio de Salud de Congo mostraron que el brote había registrado hasta ahora 5.021 casos, incluidos 2.378 fallecimientos hasta el domingo, mientras se ensaña en algunas de las condiciones más difíciles imaginables, alimentado por la inseguridad, el desplazamiento y los intensos movimientos de población.

El brote ha infectado y matado a más personas a mayor velocidad que cualquier otro brote en la historia.

A partir del primer caso detectado, se ha propagado aproximadamente tres veces más rápido que un brote ocurrido entre 2014 y 2016 en África occidental, que fue el brote de ébola más mortífero registrado, con más de 11.000 muertes.

FUENTE: AP