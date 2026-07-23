El Brent supera los 100 dólares por barril; caídas de Tesla y Alphabet hunden a Wall Street

Una corredora de divisas pasa frente a una pantalla que muestra el Índice Compuesto del Precio de Acciones de Corea (KOSPI) y el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el won surcoreano en la sala de comercio de divisas de las oficinas centrales del Hana Bank en Seúl Corea del Sur, el jueves 23 de julio de 2026. (AP Foto/Ahn Young-joon) AP

El S&P 500 cayó un 1,2% y va camino de su primera racha de pérdidas de dos semanas consecutivas desde marzo. El promedio industrial Dow Jones bajó 506 puntos, o un 1%, y el compuesto Nasdaq se hundió un 2,2%.

Las acciones cayeron bajo la presión del alza de los precios del petróleo, que eleva los costos para las empresas y erosiona la capacidad de gasto de sus clientes. El precio de un barril de crudo Brent, el referente internacional, saltó un 7% para cerrar en 100,69 dólares.

Durante el día, su precio rozó los 102 dólares, el más alto desde mayo para el contrato de Brent más negociado en el mercado. La causa: los ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo. Eso amenaza otra vía que las compañías petroleras utilizan para trasladar su crudo desde Oriente Medio a clientes de todo el mundo, junto con el estrecho de Ormuz.

Subrayando la importancia de la ruta marítima para la economía, el presidente Donald Trump amenazó con un “gran castigo militar” contra los rebeldes hutíes en Yemen, respaldados por Irán, si continúan atacando embarcaciones.

Fue hace apenas unas semanas cuando el Brent había caído por debajo de los 72 dólares por barril, aproximadamente el precio que tenía antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán para iniciar su guerra, ante la esperanza de que una desescalada del conflicto reabriera por completo el estrecho de Ormuz.

Los saltos en los precios del petróleo empeorarán la inflación, justo cuando había empezado a desacelerarse más de lo que esperaban los economistas. Eso, a su vez, podría orillar a la Reserva Federal y a otros bancos centrales a subir las tasas de interés, lo que ralentizaría las economías y presionaría a la baja los precios de las acciones y otras inversiones.

El Banco Central Europeo mantuvo estables sus principales tasas de interés en su reunión del jueves. Pero los operadores apuestan por una probabilidad del 36% de que la Fed eleve la tasa de fondos federales en su reunión de la próxima semana. Eso supone un aumento frente a la probabilidad de casi el 12% observada hace una semana, según datos de CME Group.

Un aumento por parte de la Fed sería el primero desde 2023.

El aumento en el precio del petróleo impulsó el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años hasta el 4,69% con respecto al 4,67% a última hora del miércoles y de apenas el 3,97% antes de que comenzara la guerra con Irán. Se trata de un incremento significativo, y ya ha llevado las tasas hipotecarias a largo plazo en Estados Unidos a sus niveles más altos en casi un año.

Los precios de la gasolina tienden a seguir al alza los precios del petróleo, y un galón de gasolina regular cuesta un promedio de 4,09 dólares en todo Estados Unidos, según AAA. Eso sigue por debajo de los máximos de aproximadamente 4,56 dólares alcanzados en mayo, pero hace un mes estaba en apenas 3,93 dólares.

En Wall Street, las acciones de empresas con grandes facturas de combustible cayeron con fuerza ante la preocupación por mayores gastos.

American Airlines cayó un 8,4% pese a que informó de una ganancia mucho mayor en primavera de lo que esperaban los analistas, algo que normalmente impulsa al alza el precio de una acción. La empresa aumentó las tarifas aéreas durante el último trimestre, lo que le ayudó a compensar el incremento en sus costos de combustible.

Southwest Airlines perdió un 6,2%, aunque también reportó ganancias e ingresos mejores de lo que esperaban los analistas.

Uno de los mayores lastres para el mercado bursátil de Estados Unidos fue Tesla, que se desplomó un 14,5% después de que la empresa de vehículos eléctricos de Elon Musk informara de una ganancia más débil en el último trimestre de lo que esperaban los analistas. Como es una de las acciones más grandes del S&P 500 por valor de mercado, su cotización tiene más influencia sobre el índice que casi cualquier otra.

Una de las pocas más grandes es Alphabet, y su acción cayó un 7,1%, aunque la empresa matriz de Google presentó ganancias e ingresos más sólidos de lo que esperaban los analistas.

Los inversionistas se centraron en cuánto planea gastar Alphabet en inversiones de inteligencia artificial. La empresa elevó su previsión de gasto de capital para el conjunto del año después de que sus inversiones del último trimestre se duplicaran hasta alcanzar casi 45.000 millones de dólares frente a un año antes.

El director ejecutivo, Sundar Pichai, dijo que la IA ayudó a que el crecimiento de sus ingresos en la nube se acelerara hasta el 82% el último trimestre, pero aun así persiste la inquietud sobre si todo el dinero que se destina a la IA dará resultados en términos de productividad y ganancias.

Tales preocupaciones han sacudido a la industria de la IA en general en las últimas semanas, lo que ha provocado grandes oscilaciones en el mercado bursátil en su conjunto.

En total, el S&P 500 cayó 90,66 puntos hasta alcanzar 7.408,30. El promedio industrial Dow Jones bajó 506,93 hasta 51.711,65, y el compuesto Nasdaq se hundió 553,21 hasta 25.137,69.

En los mercados bursátiles del exterior, los índices cayeron con fuerza en Europa tras el incremento de los precios del petróleo. El CAC 40 de Francia bajó un 1,6% en una de las pérdidas más abultadas.

Los índices en Asia se habían mostrado más fuertes en las primeras horas del día, y el Kospi de Corea del Sur saltó un 4,4%.

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Los periodistas de negocios de la AP Matt Ott y Elaine Kurtenbach contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP