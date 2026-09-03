El brasileño Martinelli deja al Arsenal por Al-Hilal de la liga saudí

“Gracias por todo y mucha suerte, Gabi”, escribió el Arsenal tras dar a conocer el acuerdo en la red social X.

No se reveló el monto del traspaso, pero informes de prensa lo sitúan en 60 millones de libras (81,2 millones de dólares), lo que convertiría a Martinelli, de 25 años, en la salida más lucrativa del campeón de la Liga Premier.

La cifra supera la marcha del exmediocampista Alex Oxlade-Chamberlain, que se fue al Liverpool por 35 millones de libras (46,3 millones de dólares) en 2017.

El pase de Martinelli a la Saudi Pro League se produce después de que el también atacante Leandro Trossard fuera vendido al Besiktas el mes pasado.

Aunque los Gunners ficharon a Christos Tzolis procedente del Club Brugge, las salidas de Martinelli y Trossard dejan al Arsenal expuesto en esa zona del campo.

Eberechi Eze tendrá más protagonismo como atacante por la izquierda esta temporada, mientras que en el club creen que el dúo inglés Noni Madueke y Bukayo Saka también puede desempeñarse por ese costado.

Martinelli disputó 278 partidos con el Arsenal, pero quedó fuera de la convocatoria para la victoria del mes pasado en la Community Shield ante el Manchester City y para los posteriores triunfos de la Liga Premier frente al Coventry y el Aston Villa.

El exdelantero del Arsenal Ian Wright comentó que el trato a Martinelli lo hizo sentir “incómodo” y sostuvo que merecía “más respeto”.

Martinelli ha disputado 27 partidos con la selección de Brasil.

Mientras la ventana de fichajes de la Premier League cerró el martes, el plazo límite para la Saudi Pro League vence el domingo.

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FUENTE: AP