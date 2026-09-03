americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El brasileño Martinelli deja al Arsenal por Al-Hilal de la liga saudí

LONDRES (AP) — El delantero brasileño Gabriel Martinelli puso fin a una etapa de siete años en el Arsenal al incorporarse el jueves al equipo de la Saudi Pro League Al-Hilal.

“Gracias por todo y mucha suerte, Gabi”, escribió el Arsenal tras dar a conocer el acuerdo en la red social X.

No se reveló el monto del traspaso, pero informes de prensa lo sitúan en 60 millones de libras (81,2 millones de dólares), lo que convertiría a Martinelli, de 25 años, en la salida más lucrativa del campeón de la Liga Premier.

La cifra supera la marcha del exmediocampista Alex Oxlade-Chamberlain, que se fue al Liverpool por 35 millones de libras (46,3 millones de dólares) en 2017.

El pase de Martinelli a la Saudi Pro League se produce después de que el también atacante Leandro Trossard fuera vendido al Besiktas el mes pasado.

Aunque los Gunners ficharon a Christos Tzolis procedente del Club Brugge, las salidas de Martinelli y Trossard dejan al Arsenal expuesto en esa zona del campo.

Eberechi Eze tendrá más protagonismo como atacante por la izquierda esta temporada, mientras que en el club creen que el dúo inglés Noni Madueke y Bukayo Saka también puede desempeñarse por ese costado.

Martinelli disputó 278 partidos con el Arsenal, pero quedó fuera de la convocatoria para la victoria del mes pasado en la Community Shield ante el Manchester City y para los posteriores triunfos de la Liga Premier frente al Coventry y el Aston Villa.

El exdelantero del Arsenal Ian Wright comentó que el trato a Martinelli lo hizo sentir “incómodo” y sostuvo que merecía “más respeto”.

Martinelli ha disputado 27 partidos con la selección de Brasil.

Mientras la ventana de fichajes de la Premier League cerró el martes, el plazo límite para la Saudi Pro League vence el domingo.

__

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

Cuba autoriza empresas privadas con más de 100 trabajadores, pero mantiene fuertes controles estatales

Cuba autoriza empresas privadas con más de 100 trabajadores, pero mantiene fuertes controles estatales

MARCO RUBIO MARCA LÍNEA ROJA: Cuba deberá avanzar hacia la democracia para normalizar relaciones

MARCO RUBIO MARCA LÍNEA ROJA: Cuba deberá avanzar hacia la democracia para normalizar relaciones

Delta pide reducir drásticamente sus vuelos a Cuba hasta 2027 y suspender temporalmente la ruta desde Atlanta

Delta pide reducir drásticamente sus vuelos a Cuba hasta 2027 y suspender temporalmente la ruta desde Atlanta

Familia CASTRO estaría planeado escapar a España o Italia en medios de rumores de la muerte del dictador Raúl Castro

Familia CASTRO estaría planeado escapar a España o Italia en medios de rumores de la muerte del dictador Raúl Castro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter