El belga Thomas Meunier se une al Sunderland antes de la Liga Europa

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Los belgas Dodi Lukebakio y Thomas Meunier reaccionan a la derrota ante España en cuartos de final de la Copa Mundial el viernes 10 de julio del 2026. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

El defensor belga de 34 años era agente libre tras disputar su tercer Mundial consecutivo. Su contrato con el Lille expiró durante el torneo.

El Sunderland informó que Meunier, quien anteriormente jugó para el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund, firmó un contrato por dos años.

El Sunderland, que había ascendido antes de la campaña anterior, estaba pronosticado para descender inmediatamente, pero terminó séptimo para clasificarse a la Liga Europa. El Sunderland disputó por última vez la Recopa de Europa en 1973, tras un histórico título de la Copa FA como equipo de segunda división.

Los jugadores del Sunderland trasladaron su buen momento al Mundial, con el capitán Granit Xhaka destacando con Suiza, Brian Brobbey anotando tres goles con Países Bajos y Wilson Isidor marcando para Haití.

Meunier es el tercer jugador belga en incorporarse a un nuevo club desde la derrota ante España en cuartos de final del Mundial el viernes pasado. Youri Tielemans se trasladó al Manchester United procedente del Aston Villa y Leandro Trossard dejó el Arsenal para fichar por el Besiktas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP