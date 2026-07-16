El Atlas apuesta por Hernán Crespo para el Apertura tras la salida de Diego Cocca

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El argentino de 51 años arriba al equipo para relevar a su compatriota Diego Cocca, quien fue despedido el lunes.

Atlas no reveló los datos económicos ni la duración del convenio con el entrenador, que dirigirá por primera vez en México, a donde llega luego de salir del Sao Paulo de Brasil, donde culminó una segunda etapa en marzo.

El conjunto atlista, de gran tradición en México, fue vendido recientemente y sus nuevos dueños quieren que sea protagonista del nuevo torneo.

Como jugador, Crespo fue parte de la selección de su país en tres Mundiales: Francia 1998, Corea y Japón 2002 y Alemania 2006.

Inició su carrera de técnico en las fuerzas inferiores del Modena 2014 y debutó en primera división con el Parma italiano. Regresó a su país en 2018 para dirigir a Banfield, así como a Defensa y Justicia.

En 2021 tuvo su primera etapa con Sao Paulo. Pasó fugazmente por Qatar y los Emiratos Árabes antes de volver a Brasil.

Sus máximos logros son un título del campeonato Paulista en 2021 y la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia en 2020. El torneo Apertura comenzaba por la noche, con el partido Atlante contra Necaxa. El Atlas debutará el viernes como visitante ante el León. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP