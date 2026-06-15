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El astro estadounidense Christian Pulisic entrena aparte en el Mundial por lesión en la pantorrilla

IRVINE, California, EE.UU. (AP) — El delantero Christian Pulisic entrenó el lunes diferenciado durante la práctica de Estados Unidos al recuperarse de una lesión en la pantorrilla que lo limitó a jugar nada más el primer tiempo en la victoria de los anfitriones en el debut del Mundial.

El atacante estadounidense Christian Pulisic (10) durante el partido contra Paragay en el el Grupo D del Mundial, el viernes 12 de junio de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Jayne Kamin-Oncea)
El atacante estadounidense Christian Pulisic (10) durante el partido contra Paragay en el el Grupo D del Mundial, el viernes 12 de junio de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Jayne Kamin-Oncea) AP

Pulisic realizó trabajo individual y luego fue al gimnasio mientras sus compañeros practicaban en su base de entrenamiento en Irvine, California. El atacante del AC Milan recibió una patada en la pantorrilla durante un entrenamiento la semana pasada, y salió al descanso del triunfo estadounidense por 4-1 sobre Paraguay el viernes por precaución.

Pulisic brilló en el primer partido de su segundo Mundial. Atormentó a la defensa de Paraguay con repetidas incursiones por la banda izquierda en el SoFi Stadium. Aportó una asistencia en un gol de Folarin Balogun, y también participó en la jugada que provocó un autogol de Paraguay. Fue la victoria más abultada de Estados Unidos en la historia de los mundiales.

Estados Unidos no dio ninguna actualización sobre el estado de Pulisic el lunes, pero el jugador comentó después del partido que no creía que fuera grave.

“Recibí un pequeño golpe en el primer tiempo, así que de verdad espero que no sea nada", dijo Pulisic el viernes. "Espero estar bien en los próximos días. Solo la parte de atrás de la pierna, como la zona de la pantorrilla. Me mantengo positivo. No creo que sea nada”.

Pulisic y el técnico Mauricio Pochettino no hablaron con los reporteros el lunes, pero su compañero Tyler Adams no estaba preocupado.

“Christian estará listo, todos. Relajémonos”, dijo Adams.

En su segundo partido de la fase de grupos, Estados Unidos irá a Seattle para enfrentar el viernes a Australia, que también ganó en su debut. Los estadounidenses regresarán a Inglewood el 25 de junio para enfrentar a Turquía.

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Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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