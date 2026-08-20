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El astro brasileño Ronaldinho llega a Italia tras fichar con el Ravenna de 3ra división

MILÁN (AP) — El gran Ronaldinho de Brasil ha aterrizado en Italia.

El exastro del fútbol Ronaldinho llega al aeropuerto antes de la presentación del equipo de la Serie C de Rávena 2026, uniéndose al club como entrenador técnico y para jugar en un partido en Rávena, Italia, el jueves 20 de agosto de 2026. (Foto AP/Luca Bruno)
El exastro del fútbol Ronaldinho llega al aeropuerto antes de la presentación del equipo de la Serie C de Rávena 2026, uniéndose al club como entrenador técnico y para jugar en un partido en Rávena, Italia, el jueves 20 de agosto de 2026. (Foto AP/Luca Bruno) AP

Ravenna, una ciudad más famosa por sus playas cercanas que por su equipo de fútbol, finalmente verá el jueves a una de las figuras más reconocibles de este deporte en lo que se ha bautizado como el “día de Ronaldinho”.

En un anuncio sorpresa en junio, Ronaldinho, de 46 años, firmó con el club Ravenna de la tercera división italiana, más de una década después de retirarse.

Ronaldinho llegó en un jet privado al cercano aeropuerto de Forlì —a unos 30 kilómetros (19 millas) de Ravenna— alrededor del mediodía, hora local (10.00 GMT). Firmó un par de balones de fútbol para el personal del aeropuerto antes de subirse a un auto en la pista, pasando de largo al puñado de aficionados que esperaba del lado de la terminal.

Ronaldinho estuvo acompañado por el presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani, de la marca de restaurantes Cipriani.

Los aficionados tendrán la oportunidad de ver a la estrella del fútbol en una ceremonia en la playa, que promete ser deslumbrante, el jueves por la noche, cuando se presentará al plantel —y se espera que Ronaldinho aparezca al final, entre grandes ovaciones.

Antes de eso, asistirá a una conferencia de prensa.

Ronaldinho no participará en el primer partido de la temporada del Ravenna en la Serie C el lunes, en Reggio Emilia, y todavía no está claro cuánto espera jugar durante la campaña. Sin embargo, Cipriani ha manifestado que su sueño es que el brasileño anote su último gol de su carrera con el equipo.

Ronaldinho jugó por última vez como profesional con Fluminense en 2015. Esta es su segunda etapa en Italia, después de jugar con el AC Milan de 2008 a 2011. Ganó el Mundial con Brasil en 2002 y el Balón de Oro en 2005.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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