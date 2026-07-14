El árbitro salvadoreño Iván Barton a cargo de la semifinal entre Francia y España

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El árbitro salvadoreño Iván Barton durante el partido entre Suiza y Colombia por los 16vos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Vancouver. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Será el cuarto partido que Barton arbitra en este torneo, y su momento más destacado se produjo en el encuentro de la fase de grupos entre Turquía y Paraguay, cuando el paraguayo Miguel Almirón fue expulsado por cubrirse la boca durante un enfrentamiento en el campo. Esa ha sido la única tarjeta roja que Barton ha mostrado en el Mundial hasta ahora.

Barton, de 35 años, también arbitró en los partidos Japón-Suecia y Suiza-Colombia.

Sus árbitros asistentes son el salvadoreño David Morán y el nicaragüense Antonio Pupiro. El cuarto árbitro es el sueco Glenn Nyberg.

Los encargados del VAR en el partido son el polaco Tomasz Kwiatkowski, el neerlandés Dennis Higler y el mexicano Guillermo Pacheco.

Francia se enfrenta a España en la casa de los Cowboys de Dallas de la NFL, en la primera de las semifinales del Mundial de este año.

Inglaterra se medirá contra la campeona defensora Argentina en Atlanta el miércoles.

___ Vea más cobertura del Mundial de AP aquí FUENTE: AP