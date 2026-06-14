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El árbitro mundialista Omar Artan cobrará de FIFA pese a que le negaron entrar a Estados Unidos

ATLANTA (AP) — El árbitro somalí al que se le negó la entrada a Estados Unidos para el Mundial recibirá de todas formas el pago completo correspondiente al torneo.

El árbitro somalí Omar Artan durante el partido entre AS FAR Rabat y Mamelodi Sundows por la Liga de Campeones de África, el domingo 24 de mayo de 2026, en Rabat, Marruecos. (AP Foto/Mosaab Elshamy)
El árbitro somalí Omar Artan durante el partido entre AS FAR Rabat y Mamelodi Sundows por la Liga de Campeones de África, el domingo 24 de mayo de 2026, en Rabat, Marruecos. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) AP

Una persona con conocimiento de la situación dijo a The Associated Press que Omar Artan seguirá teniendo derecho al pago pese a no arbitrar ningún partido en el evento, de casi seis semanas de duración. La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente.

Indicó que el monto se determinará después de que el torneo concluya el próximo mes.

Artan es uno de los árbitros del fútbol más destacados y fue nombrado mejor árbitro masculino de África en 2025. Pero al ciudadano somalí se le negó la entrada después de llegar al Aeropuerto Internacional de Miami procedente de Estambul la semana pasada.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que Artan era “inadmisible debido a preocupaciones en el proceso de verificación”.

Según la Embajada de Somalia en Kenia, que tramitó el documento, originalmente se le había expedido una visa para viajar a Estados Unidos, y debía reunirse con otros árbitros del Mundial en su base de entrenamiento en Miami.

La FIFA dijo que no participó en los procesos migratorios y que el gobierno anfitrión determina en última instancia a quién se le concede la entrada. Como resultado, señaló que Artan no podría entrenar ni arbitrar en el Mundial.

Artan, de 34 años, recibió una bienvenida de héroe cuando regresó a Somalia a principios de esta semana y prometió asistir a la próxima edición del Mundial —que se disputará principalmente en Marruecos, Portugal y España— en 2030. También fue designado para arbitrar uno de los partidos emblemáticos del fútbol europeo, la Supercopa de la UEFA en agosto.

“El fútbol está hecho para conectar a las personas y la UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y a sus extraordinarias habilidades arbitrales”, afirmó el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, en un comunicado.

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Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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