El agua del Danubio baja tanto que emergen barcos de la Segunda Guerra Mundial

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Los restos de un antiguo buque de guerra alemán son visibles en el río Danubio debido a la sequía, frente a la represa Djerdap II entre Rumania y Serbia, cerca de Prahovo, Serbia, el 4 de agosto del 2026. (AP foto/Darko Vojinovic) AP

Son una curiosa distracción de la crisis de calor que azota a Europa. Los bajos niveles de agua del Danubio también han llevado a las centrales eléctricas al borde del cierre, y gobiernos de toda Europa están tomando medidas para ahorrar electricidad.

En medio del río que separa Serbia y Rumania cerca del puerto serbio de Prahovo, ahora se ve un casco oxidado junto con un mástil roto donde antes ondeaba la bandera nazi.

Los barcos, algunos aún cargados de armas, pertenecían a la flota del mar Negro que los alemanes hundieron deliberadamente mientras se retiraban de Rumania y mientras las fuerzas soviéticas avanzaban más hacia el interior de Europa cerca del final de la guerra.

Según historiadores, hasta 200 buques de guerra alemanes fueron hundidos a propósito en septiembre de 1944 cerca de Prahovo, en el desfiladero del Danubio, cuando quedaron bajo fuego soviético. La idea era frenar el avance soviético en los Balcanes, pero la Alemania nazi se rindió meses después, en mayo de 1945.

La visión de los viejos buques de guerra recuerda que el gobierno serbio, con apoyo financiero de la Unión Europea, desde hace tiempo ha intentado hacer algo al respecto. Algunos fueron retirados del río por las autoridades comunistas yugoslavas, pero la mayoría ha permanecido debido a los explosivos que transportaban.

Ahora, sin embargo, las autoridades intentan mantener el tráfico en el Danubio, que atraviesa 10 países, mientras la bajada de los niveles de agua crea condiciones peligrosas. Expertos han vinculado el calor extremo con el calentamiento global y otros factores.

Krsta Brandic, residente de Prahovo, comentó que los bajos niveles de agua casi han detenido el tráfico de barcos: “Como pueden ver, los barcos (grandes) ya no pueden pasar”. __________________________________ El corresponsal Dusan Stojanovic contribuyó con esta nota desde Belgrado. __________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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