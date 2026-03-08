americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El Aeropuerto Internacional de Kansas City reabre tras evacuación por amenaza

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — El Aeropuerto Internacional de Kansas City reabrió el domingo por la tarde, horas después de que fue evacuado mientras las autoridades investigaban una posible amenaza, informó el Departamento de Aviación de Kansas City.

ARCHIVO - Un autobús recoge pasajeros para llevarlos a otras terminales del Aeropuerto Internacional de Kansas City, Misuri, 1 de noviembre de 2017. (Foto AP/Orlin Wagner, Archivo)
ARCHIVO - Un autobús recoge pasajeros para llevarlos a otras terminales del Aeropuerto Internacional de Kansas City, Misuri, 1 de noviembre de 2017. (Foto AP/Orlin Wagner, Archivo) AP

El portavoz del aeropuerto, Jackson Overstreet, señaló en un correo electrónico poco después de las 2 de la tarde que la terminal había reabierto. La evacuación comenzó tras una amenaza que surgió alrededor de las 11:15 de la mañana. Los vuelos que aterrizaron después de la evacuación fueron retenidos en la calle de rodaje durante el cierre, que, según Overstreet, duró unas dos horas.

En una publicación en redes sociales el domingo por la tarde, el secretario de Transporte, Sean Duffy, indicó que el incidente estaba bajo control y que “se están reanudando las operaciones normales”.

El director del FBI, Kash Patel, informó por redes sociales que el buró revisó la amenaza y determinó que “no era creíble”.

Logan Hawley, de 29 años, contó que esperaba abordar un vuelo a Texas cuando notó una gran presencia de policías y unidades K9 dentro de la terminal.

“De repente, había un trabajador del aeropuerto diciendo: ‘Evacúen de inmediato’. La gente se levantó rápido y salió corriendo de allí”, relató Hawley.

Agregó que el grupo, de aproximadamente 2.000 personas, fue escoltado hasta la pista.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Destacados del día

Termoeléctrica Guiteras entra en fase final de reparación y podría generar electricidad esta noche en Cuba

Termoeléctrica Guiteras entra en fase final de reparación y podría generar electricidad esta noche en Cuba

🚨 TEHERÁN BAJO FUEGO: Israel lanza ataques a gran escala mientras la ciudad queda envuelta en llamas

🚨 TEHERÁN BAJO FUEGO: Israel lanza ataques a gran escala mientras la ciudad queda envuelta en llamas

Protestas estallan en varios barrios de La Habana en medio de apagones y escasez de agua y alimentos

Protestas estallan en varios barrios de La Habana en medio de apagones y escasez de agua y alimentos

🚨URGENTE | Israel bombardea Teherán en NUEVA serie de ataques | Destruye Depósito de petróleo

🚨URGENTE | Israel bombardea Teherán en NUEVA serie de ataques | Destruye Depósito de petróleo

Trump afirma que Cuba está en sus últimos momentos y promete que la isla tendrá una gran vida nueva

Trump afirma que Cuba está en "sus últimos momentos" y promete que la isla tendrá "una gran vida nueva"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter